20 videogiochi da tenere d'occhio nel 2020

Marvel's Avengers è l'adattamento videoludico della serie di maggior successo commerciale nella storia del cinema. Mentre nel corso dell'A-Day, Captain America, Iron Man, the Hulk, Black Widow e Thor presentano il nuovo quartier generale dei Vendicatori hi-tech a San Francisco, le celebrazioni si trasformano in un bagno di sangue quando un incidente catastrofico innesca una devastazione apparentemente inarrestabile. Incolpata della tragedia, l'associazione dei Vendicatori si scioglie. Cinque anni dopo, con tutti i Supereroi messi al bando e il mondo in pericolo, l'unica speranza è quella di rimettere insieme gli Avengers.

Il team di sviluppo non scenderà a compromessi per provare a soddisfare le esigenze di una fetta del pubblico, di conseguenza il design di Capitan America, Iron Man, Hulk, Thor e della Vedova Nera rimarrà inalterato, anche in virtù del fatto che il nuovo racconto non si basa né sull’universo cinematografico né sui fumetti.

L’altro tema che ha fatto discutere i fan è stata la presenza delle microtransazioni, che comunque non influenzerà negativamente il gameplay innescando dinamiche pay-to-win, limitandosi a proporre contenuti cosmetici. Allo stesso tempo Crystal Dynamics ha confermato che tutti gli eroi e le nuove location che saranno introdotte successivamente al lancio del gioco sul mercato arriveranno sotto forma di DLC gratuiti.

La data d’uscita di Marvel’s Avengers è prevista per il settembre 2020 (recentemente c'è stato un posticipo di qualche mese, prima era prevista per maggio) su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.