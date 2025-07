GameStop: all'asta la pinzatrice che ha rovinato decine di Switch 2!

Cosa succede quando una semplice pinzatrice si trasforma nell’oggetto più discusso della community gaming mondiale? È quello che sta accadendo in questi giorni grazie a GameStop, che ha deciso di mettere all’asta la famigerata pinzatrice responsabile di aver danneggiato decine di Nintendo Switch 2 durante il day one. Ma non è tutto: l’iniziativa, oltre ad aver scatenato l’ironia dei social, ha anche uno scopo benefico e sta raccogliendo cifre da capogiro.

Dalla gaffe allo staplegate: cronaca di un disastro annunciato

All’inizio di giugno, i fortunati che avevano prenotato la nuova Switch 2 si sono trovati davanti a una sorpresa decisamente amara: la ricevuta d’acquisto era stata pinzata direttamente sulla confezione della console, e le punte della graffetta avevano perforato il display, lasciando segni evidenti e, in alcuni casi, veri e propri danni irreparabili. Le immagini delle console rovinate hanno fatto il giro dei social in poche ore, dando vita a meme, discussioni infuocate e al termine “Staplegate”, diventato subito virale. Il caso ha coinvolto soprattutto un punto vendita GameStop di Staten Island, New York, ma la notizia si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo.

Se inizialmente la situazione sembrava una catastrofe d’immagine, GameStop ha saputo ribaltare la narrazione con una mossa tanto inaspettata quanto efficace: mettere all’asta su eBay la pinzatrice incriminata, la graffetta “responsabile” (estratta e conservata con cura) e una delle Switch 2 danneggiate, il tutto corredato da un certificato di autenticità firmato dal CEO stesso.

Questa trovata ha trasformato una gaffe in un evento mediatico e in un’occasione imperdibile per i collezionisti più eccentrici, ma soprattutto in un’iniziativa di solidarietà: l’intero ricavato dell’asta sarà devoluto alla rete Children’s Miracle Network Hospitals, che sostiene 170 ospedali pediatrici tra Stati Uniti e Canada, aiutando ogni anno oltre 12 milioni di bambini.

Numeri da record: l'asta ha superato i 217.000 dollari

A pochi giorni dall’apertura, l’asta ha già superato i 217.000 dollari (circa 185.000 euro) e conta oltre 300 rilanci. E mancano ancora 5 giorni alla chiusura, lasciando presagire che la cifra finale potrebbe essere ancora più alta. Un risultato sorprendente per un oggetto che, fino a poche settimane fa, sarebbe stato destinato all’oblio (o al massimo al cestino). Cosa include il lotto all’asta?

La pinzatrice “maledetta”: la protagonista assoluta dello Staplegate, ora diventata un vero e proprio oggetto da collezione.

la protagonista assoluta dello Staplegate, ora diventata un vero e proprio oggetto da collezione. La graffetta della discordia : estratta dalla confezione e conservata come reliquia.

: estratta dalla confezione e conservata come reliquia. Una Nintendo Switch 2 danneggiata : con display rovinato, testimone fisica dell’incidente.

: con display rovinato, testimone fisica dell’incidente. Certificato di autenticità: firmato dal CEO di GameStop, per garantire l’unicità del set.

L’episodio ha scatenato la fantasia degli utenti, che hanno riempito forum e social di meme, battute e parodie. Tuttavia, la svolta benefica dell’iniziativa ha raccolto consensi anche tra i più critici, dimostrando come un errore possa trasformarsi in una potente leva di marketing e, soprattutto, in un gesto concreto di solidarietà. GameStop, dal canto suo, ha saputo gestire la situazione con trasparenza, offrendo la sostituzione gratuita delle console danneggiate a tutti i clienti coinvolti e sfruttando l’eco mediatica per una buona causa.

Non capita spesso di vedere un oggetto di uso comune, come una pinzatrice, diventare il fulcro di una vicenda che unisce tecnologia, collezionismo, ironia e beneficenza. Lo Staplegate è destinato a restare negli annali della storia videoludica non solo come esempio di “fail” clamoroso, ma anche come dimostrazione di come il mondo gaming sia capace di autoironia e di grande generosità. Se volete tentare la fortuna e provare ad aggiudicarvi questo pezzo unico di storia (e di meme), l’asta è ancora aperta. Ma preparatevi a fare i conti con offerte da capogiro: la pinzatrice più famosa del web è ormai un oggetto di culto!