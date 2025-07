Switch 2 è tornata su Amazon e stavolta c'è anche Mario Kart: potenza 4K e Joy-Con magnetici, tutto in offerta

Switch 2 è finalmente di nuovo acquistabile su Amazon e il momento è quello giusto: non solo la nuova console Nintendo è proposta al prezzo di 469,90€, ma è disponibile anche in bundle con Mario Kart World Edition, per iniziare a giocare subito senza spese aggiuntive per il software.

Switch 2 introduce diverse novità hardware, mantenendo la formula ibrida che ha reso celebre la piattaforma. Il nuovo display da 7,9 pollici LCD offre una risoluzione nativa 1080p e migliora visibilmente l'esperienza in mobilità. Collegata a un TV compatibile, può arrivare a 4K e 120 fps, in base al gioco.

I nuovi Joy-Con 2 adottano connessioni magnetiche per un'aderenza più stabile e introducono una modalità di controllo avanzata che consente di usarli come mouse virtuali. Il Joy-Con destro integra il pulsante C, che attiva GameChat: un sistema di chat vocale fino a 12 utenti sfruttando il microfono incluso nella console.

La memoria interna è da 256 GB ed è espandibile tramite microSD Express, per offrire spazio sufficiente anche alle librerie più ricche. Il nuovo supporto posteriore è regolabile, mentre la connettività include due porte USB-C e supporto completo per audio spaziale 3D.

Switch 2 è retrocompatibile con la maggior parte dei giochi per Switch, il che permette di mantenere la propria libreria digitale o fisica. Il sistema operativo è stato aggiornato per rendere più fluido il passaggio tra le modalità portatile, TV e tavolo.

Per chi desidera una console versatile, aggiornata sul fronte tecnico e subito pronta all'uso con uno dei giochi più amati di sempre, il bundle con Mario Kart World è un'opportunità interessante da cogliere direttamente su Amazon, finché le scorte reggono.