The Last of Us Part II Remastered: ecco la nuova Modalità Cronologica creata da Naughty Dog

Naughty Dog rivoluziona The Last of Us Part II Remastered con una patch gratuita che introduce la modalità cronologica e skin inedite ispirate a Uncharted. Un aggiornamento che cambia il modo di vivere la storia di Ellie e Abby e celebra la storia dello studio.

Naughty Dog sorprende ancora una volta la sua community con un aggiornamento gratuito per The Last of Us Part II Remastered che promette di riscrivere il modo in cui abbiamo vissuto la storia di Ellie e Abby. In attesa della terza stagione della serie TV (già confermata ma senza Neil Druckmann come sceneggiatore), lo studio californiano ha deciso di rafforzare il legame tra videogioco e piccolo schermo con una trovata che farà discutere: la modalità cronologica.

Modalità Cronologica: un nuovo sguardo alla narrazione

Chi ha già affrontato The Last of Us Part II sa quanto la narrazione sia costruita su salti temporali, flashback e punti di vista alternati tra i due protagonisti. Naughty Dog, però, si è chiesta: e se potessimo vivere la storia in ordine cronologico, seguendo gli eventi così come si susseguono nel tempo? Da oggi questa possibilità è realtà grazie a una patch disponibile su PlayStation 5 (patch 2.1.0) e PC (patch 1.5), che permette di giocare l’intera campagna secondo la reale sequenza degli eventi.

Questa scelta non solo offre una prospettiva inedita sulle motivazioni e le emozioni di Ellie e Abby, ma permette anche di cogliere dettagli e parallelismi che nella struttura originale potevano sfuggire. Ad esempio, il passaggio dal regalo della chitarra a Ellie al suo apprendimento musicale diventa più fluido e naturale, mentre il viaggio a Seattle mostra in modo ancora più evidente come le strade delle due protagoniste si sfiorino e si influenzino a vicenda.

Un’esperienza trasformativa (e consigliata ai veterani)

La modalità cronologica è stata pensata soprattutto per chi ha già completato il gioco almeno una volta. Naughty Dog consiglia ai nuovi giocatori di vivere prima l’esperienza così come concepita originariamente, per poi magari tornare e riscoprire la storia da questa prospettiva alternativa. La riorganizzazione degli eventi, infatti, è stata una vera sfida per gli sviluppatori, che hanno dovuto lavorare fianco a fianco con Nixxes per garantire una transizione fluida e coerente tra le varie scene.

Skin Esclusive: Joel e Tommy ''vestono'' Uncharted

Ma le sorprese non finiscono qui. Per celebrare i quarant’anni di Naughty Dog, lo studio ha inserito due skin speciali per la modalità roguelike “Senza Ritorno”: Joel potrà indossare i panni di Nathan Drake, mentre Tommy sarà trasformato in Sam Drake, i celebri fratelli avventurieri della saga Uncharted. Un omaggio autoironico che strizza l’occhio ai fan di lunga data e sottolinea il legame tra le due serie simbolo dello studio.

Per sbloccare queste skin, però, sarà necessario completare la campagna in modalità cronologica. Una scelta che incentiva i giocatori a immergersi in questa nuova esperienza e che aggiunge ulteriore valore alla patch. Le skin saranno poi utilizzabili nella modalità “No Return”, aggiungendo un tocco di follia e nostalgia alle sessioni survival.

Oltre alle novità principali, l’aggiornamento porta con sé una serie di miglioramenti tecnici, correzioni di bug e ottimizzazioni delle performance sia su console che su PC. Un lavoro di rifinitura che conferma l’attenzione di Naughty Dog verso la qualità dell’esperienza di gioco, anche a distanza di anni dall’uscita originale.

Perché questa patch è importante?

Rende The Last of Us Part II Remastered ancora più rigiocabile , offrendo una nuova chiave di lettura della storia.

, offrendo una nuova chiave di lettura della storia. Premia i fan più fedeli con contenuti esclusivi e omaggi alla tradizione Naughty Dog.

con contenuti esclusivi e omaggi alla tradizione Naughty Dog. Rafforza il legame tra videogioco e serie TV , in un momento di grande attenzione mediatica per il franchise.

, in un momento di grande attenzione mediatica per il franchise. Celebra la storia dello studio con riferimenti e crossover che solo i veri appassionati sapranno cogliere.

La nuova patch di The Last of Us Part II Remastered non è solo un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio invito a riscoprire uno dei giochi più discussi e amati degli ultimi anni da una prospettiva completamente diversa. Tra modalità cronologica, skin esclusive e ottimizzazioni, Naughty Dog dimostra ancora una volta di saper ascoltare la sua community e di voler celebrare la propria storia con intelligenza e passione. Se siete fan della saga, non potete davvero lasciarvi sfuggire questa occasione