Il sequel di Ghost of Tsushima sarà ancora più epico: Ghost of Yotei svelato allo State of Play

Ghost of Yōtei, sequel di Ghost of Tsushima, arriverà il 2 ottobre 2025 su PS5. Sucker Punch presenta un mondo aperto più libero, un sistema di combattimento più articolato e una storia di vendetta con la nuova protagonista Atsu

Con uno State of Play dedicato, Ghost of Yōtei si è finalmente mostrato in tutta la sua bellezza con uno sguardo dettagliato sul sequel di Ghost of Tsushima, atteso su PlayStation 5 il prossimo 2 ottobre 2025. Il titolo, sviluppato da Sucker Punch, si propone come un'evoluzione sostanziale del suo predecessore, ma mantiene le atmosfere del Giappone feudale arricchendole con nuove meccaniche di gioco, una protagonista inedita e un mondo ancora più vasto e libero da esplorare.

Al centro della narrazione troviamo Atsu, una mercenaria solitaria la cui sete di vendetta la trasforma in una leggenda vivente, al punto da essere scambiata per un onryō, spirito giapponese della vendetta. Dopo sedici anni trascorsi nel sud, Atsu ritorna nella regione di Ezo (oggi Hokkaido) per dare la caccia agli Yōtei Six, il gruppo responsabile dell'eccidio della sua famiglia.

Così come per il precedente capitolo, il mondo aperto di Ghost of Yōtei punta tutto sulla libertà del giocatore, che potrà decidere se seguire le missioni principali, collezionare indizi interrogando i nemici o immergersi negli obiettivi secondari. Non mancano infatti gli Altari della Riflessione, ad esempio, che consentono di sbloccare nuove abilità.

Il sistema di combattimento ha subito un ampliamento considerevole: Atsu può impugnare diverse armi (katana, lance, spade gemelle, odachi, kusarigama) e passare dall'una all'altra per adattarsi ai vari tipi di nemici. A queste si aggiungono armi a distanza e strumenti tattici come bombe e polvere accecante. Le armi sono potenziabili e le abilità si sviluppano in un albero che consente di adattarle allo stile del giocatore che può privilegiare lo stealth o il confronto diretto.

Atsu non sarà sola: nel corso dell'avventura sarà possibile interagire con diversi alleati, tra cui un lupo. Il gruppo può crescere e rafforzarsi attraverso l'interazione negli accampamenti, luoghi dove è possibile riposare, cucinare, personalizzare equipaggiamenti e gestire rapporti con altri personaggi.

Una forte attenzione è stata dedicata all'aspetto visivo e stilistico: ritorna la Kurosawa Mode, ma si aggiungono anche la Miike Mode, con un taglio più crudo e ravvicinato, e la Watanabe Mode, che propone una colonna sonora lo-fi pensata dal regista di Cowboy Bebop. Il tutto accompagnato da musiche originali create con strumenti tradizionali giapponesi, pensate per amplificare l'immersione.

Ma non è tutto: per celebrare il nuovo gioco di Sucker Punch, Sony ha annunciato due edizioni limitate della nuova PlayStation 5: le Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle e Ghost of Yōtei Black Limited Edition Bundle. In ambedue i casi, si tratta della PS5 standard (non Pro) con lettore ottico incluso.

Le edizioni si differenziano per lo stile artistico a cui si ispirano, naturalmente giapponese in entrambi i casi. La versione Gold riprende l'arte del "kintsugi", un processo di riparazione della ceramica che utilizza lacca e oro. La versione Black, invece, trae ispirazione dal Sumi-e, una tecnica che sfrutta l'inchiostro nero per risaltare le linee di un disegno.

Le due console saranno disponibili lo stesso giorno di rilascio del gioco, il 2 ottobre, insieme alle cover per PS5 e PS5 Pro a tema e ai due controller compresi nei rispettivi bundle che saranno acquistabili anche separatamente.