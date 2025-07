S.T.A.L.K.E.R. 2 sbarca finalmente su PS5, stavolta è ufficiale. Supporto anche per PS5 Pro

GSC Game World ha annunciato l’arrivo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PS5. Il gioco sarà disponibile verso la fine dell’anno, quando terminerà l’esclusiva temporale di Microsoft. Confermato il supporto alle funzionalità del DualSense e a PlayStation 5 Pro

GSC Game World ha ufficializzato l'arrivo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PlayStation 5, segnando così la fine dell'esclusiva temporale per le piattaforme Microsoft. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato, che mostra alcuni personaggi del gioco e rivela indicazioni sul periodo di lancio, previsto per la fine del 2025.

La versione PS5, attualmente in fase di ottimizzazione, sarà compatibile con le caratteristiche del controller DualSense, sfrutterà quindi feedback aptico e grilletti adattivi per aumentare l'immersione del giocatore. Inoltre, è previsto anche il supporto a PlayStation 5 Pro, su cui il team ucraino sta già lavorando.

Secondo alcune indiscrezioni, il contratto tra lo sviluppatore e Microsoft avrebbe durata di un anno esatto con decorrenza a partire dal 20 novembre 2024. Ciò significa che, potenzialmente, la data d'uscita per la piattaforma di Sony potrebbe essere proprio il 20 novembre 2025.

L'annuncio pone fine a una lunga serie di speculazioni. Le voci in merito a una versione PlayStation 5 circolavano, infatti, già da tre anni, ma gli sviluppatori hanno sempre negato la sua esistenza. Il cambiamento di rotta appare particolarmente significativo considerando le difficoltà affrontate da GSC Game World a causa del conflitto tra Russia e Ucraina che ha sottoposto gli sviluppatori anche a diversi attacchi hacker.

Nonostante questo, il team ha proseguito con costanza il supporto post-lancio delle edizioni PC e Xbox, trovando allo stesso tempo risorse e determinazione per ampliare la distribuzione del gioco sulla console Sony.