Non indovinerai mai qual è il gioco con la valutazione più alta su Steam

Considerato uno dei pionieri del genere "cozy game", Stardew Valley continua a consolidare il proprio status come uno dei giochi indipendenti più amati di sempre. Secondo l'ultimo aggiornamento di Steam250.com, piattaforma che raccoglie e analizza i dati di SteamDB, il simulatore agricolo firmato Eric Barone si posiziona attualmente al primo posto tra i giochi più apprezzati su Steam, con un punteggio medio di 8,87 basato su oltre 901.000 recensioni, il 98% delle quali sono positive.

La classifica mette in luce una tendenza interessante: i giochi più apprezzati ricadono principalmente in due categorie. Da un lato, titoli indie come Stardew Valley, Terraria, Vampire Survivors, Hades, Balatro e Schedule I. Dall'altro, grandi classici firmati Valve, come Left 4 Dead 2, Garry's Mod e Half-Life 2. Spiccano comunque alcune eccezioni come Euro Truck Simulator 2, Black Myth: Wukong e Baldur's Gate 3.

Tra le novità del 2025 figurano altri titoli indipendenti ben valutati, tra cui Deltarune, ENA: Dream BB e Bongo Cat. Tuttavia, anche alcune produzioni ad alto budget come Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come: Deliverance II stanno ricevendo ottimi riscontri.

Il successo recente di Stardew Valley è stato alimentato dal lancio della versione 1.6, che ha introdotto nuovi eventi e una nuova tipologia di fattoria lo scorso marzo. Questo aggiornamento ha portato il numero di giocatori su Steam a superare ogni record precedente per il gioco. Nell'anno successivo, l'attività del gioco è rimasta costantemente elevata, facendo di Stardew Valley non solo uno dei titoli più venduti su Steam, ma anche il gioco più giocato su Steam Deck.

Nonostante l'entusiasmo attorno al titolo, non sono previste nuove espansioni a breve termine. Il creatore Eric Barone, noto con lo pseudonimo ConcernedApe, ha infatti dichiarato di voler concentrare i propri sforzi sul prossimo progetto: Haunted Chocolatier.

Annunciato nel 2021, questo nuovo titolo – descritto come un gestionale di cioccolateria ambientato in una singola città – si distinguerà per un gameplay più orientato all'azione rispetto a Stardew Valley.

Tuttavia, lo sviluppo ha subito rallentamenti a causa degli aggiornamenti alla versione 1.6 di Stardew Valley, incluse le recenti patch per console. Attualmente non esiste una data di uscita ufficiale per Haunted Chocolatier.