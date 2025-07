Montecatini Terme sarà l'hub italiano dell'eSport: si parte dalle finali nazionali di League of Legends

Montecatini Terme ospiterà dal 12 al 14 settembre le finali del Campionato Italiano di League of Legends, nell’ambito del progetto Lucca 365. Un evento che unisce gaming competitivo, cultura pop e valorizzazione urbana, trasformando la città in un polo d’innovazione e intrattenimento per giovani, famiglie e appassionati

Montecatini si prepara a diventare il nuovo epicentro del gaming competitivo italiano. In collaborazione con Lucca Comics & Games e nell'ambito del programma Lucca 365, il Comune della città termale ospiterà, dal 12 al 14 settembre, le semifinali e finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT), organizzato da PG Esports.

Dopo importanti tappe in città come Milano, Roma e Napoli, l'evento giunge a Montecatini con l'intento di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza inclusiva pensata per il pubblico giovane delle generazioni Z e Alpha, ma anche per famiglie e appassionati.

La città si trasformerà per tre giorni in un vero e proprio hub nazionale del gaming, con un palinsesto che andrà oltre l'aspetto competitivo: attività interattive, eventi culturali e spazi esperienziali saranno protagonisti insieme ai match decisivi del torneo.

L'iniziativa si inserisce nel contesto di Lucca 365, il progetto che estende l'universo culturale di Lucca Comics & Games durante tutto l'anno, attraverso eventi, mostre, residenze artistiche e premi. La scelta di Montecatini riflette la volontà di valorizzare il patrimonio urbano e di costruire un legame duraturo con nuovi pubblici, generando un impatto positivo anche sul tessuto economico e turistico locale.

Il sindaco Claudio Del Rosso ha sottolineato l'obiettivo di "ridare vita agli spazi della città attraverso linguaggi contemporanei" e fare di Montecatini una "destinazione innovativa e culturalmente vivace". Il CEO di PG Esports, Pier Luigi Parnofiello, ha dichiarato entusiasmo per la collaborazione, parlando di "un format immersivo e dinamico, pensato per valorizzare il territorio".

La finale, che incoronerà il campione del Summer Split 2025, sarà trasmessa anche in streaming e arricchita da una fan zone interattiva. Si tratta dell'ottava edizione di un torneo seguito da milioni di spettatori in tutta Italia.

Secondo Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, "le finali a Montecatini rappresentano un nuovo modo di coniugare welfare culturale e innovazione narrativa, in un contesto simbolico del turismo italiano". L'evento segna solo l'inizio di una collaborazione destinata a ripetersi negli anni, con l'intento di rendere Montecatini una tappa fissa nel panorama nazionale degli esports.