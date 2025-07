Qualsiasi periferica può funzionare con Nintendo Switch 2, a patto che venga aggiornata

Negli ultimi giorni, alcuni produttori di periferiche hanno iniziato a rilasciare aggiornamenti firmware che permettono la compatibilità dei loro dispositivi con la nuova console Nintendo Switch 2. Si tratta di un importante passo avanti, considerando che al momento del lancio molti accessori USB-C, perfettamente funzionanti su altri dispositivi, non risultavano compatibili con la console.

Al momento, Elgato, AverMedia e Viture hanno confermato di aver aggiornato i firmware di alcuni dei loro prodotti, consentendone il corretto funzionamento con Switch 2. Gli aggiornamenti riguardano, tra gli altri, la webcam Elgato Facecam MK2, i dock di ricarica AverMedia GC313 Pro e GC313, e il Viture Pro Mobile Dock, un dispositivo pensato per collegare occhiali AR o monitor USB-C.

Secondo quanto emerso dai test condotti da Sean Hollister di The Verge, i dispositivi aggiornati funzionano correttamente con Switch 2, anche se con qualche piccola limitazione. Ad esempio, la connessione dei dock AverMedia può richiedere più tentativi e presenta un lieve ritardo rispetto al dock ufficiale Nintendo. Il Viture Pro Dock, invece, è compatibile con Switch 2, ma perde temporaneamente il supporto alla prima generazione della console – supporto che l’azienda promette di ripristinare con un futuro aggiornamento.

Il caso della webcam Elgato ha inoltre fatto luce su una specifica tecnica rilevante: per funzionare con Switch 2, le videocamere devono offrire una modalità di streaming a bassa risoluzione (480p) come predefinita. È proprio ciò che Elgato ha introdotto nel firmware aggiornato.

Un aspetto importante da considerare è che tutti questi dispositivi riescono a funzionare con Switch 2 emulando i comandi proprietari del dock ufficiale Nintendo. Tuttavia, i produttori stessi riconoscono il rischio di un potenziale conflitto tra i firmware, nel caso in cui Nintendo decidesse di aggiornare il sistema operativo della console per bloccare tali accessori non ufficiali.

Non è chiaro se la compatibilità attuale verrà mantenuta nel tempo. Ma questi sviluppi indicano che, almeno per ora, non è sempre necessario acquistare nuovi accessori per utilizzare Switch 2: un semplice aggiornamento software delle periferiche già in possesso potrebbe bastare.