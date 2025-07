Romero Games non ha chiuso, il gioco cancellato da Microsoft potrebbe essere completato

Romero Games, studio fondato da John e Brenda Romero, non ha chiuso, nonostante la perdita di finanziamenti e alcuni licenziamenti. Il suo nuovo FPS resta in bilico, ma diversi editori si sarebbero fatti avanti per sostenerlo

Nonostante una diffusa ondata di speculazioni sulla sua chiusura, Romero Games ha confermato di essere ancora operativa. Il team, fondato da John e Brenda Romero nel 2015, si trova attualmente in una fase critica a seguito della cancellazione dei finanziamenti per il suo nuovo progetto, uno sparatutto in prima persona basato su un’IP originale, annunciato nel 2022 ma mai mostrato pubblicamente.

Le voci sulla possibile chiusura sono circolate in seguito ai massicci licenziamenti avvenuti in Microsoft, che hanno coinvolto circa 9.000 dipendenti e causato la cancellazione di diversi progetti non annunciati. Sebbene Romero Games non abbia ufficialmente confermato il nome dell’editore che ha ritirato i fondi, l'associazione alla vicenda di Microsoft è stata immediata e il post pubblicato dallo studio appare come una chiara conferma.

"Vogliamo fare chiarezza sulle recenti notizie in merito allo stato di Romero Games. Le informazioni contengono inesattezze e riteniamo importante chiarire la questione" si legge nel post pubblicato dallo studio su X.

Secondo la comunicazione, la perdita del finanziamento ha avuto conseguenze significative anche sull'organico. Sebbene non siano stati diffusi numeri ufficiali, diversi ex dipendenti hanno riferito di essere stati licenziati, e alcuni hanno persino parlato di uno smantellamento completo dello studio. Tuttavia, la direzione ha chiarito che Romero Games non è chiusa e che il 7 luglio il team si trovava in sede per discutere possibili sviluppi futuri.

È interessante il passaggio in cui lo studio spiega che "A causa dell'accordo di confidenzialità non possiamo rivelare l'identità dell'editore, ma potreste dedurlo dalle informazioni disponibili pubblicamente". Appare piuttosto evidente che il riferimento sia a Microsoft.

In ogni caso, il progetto cancellato non è considerato definitivamente morto. Anzi, lo studio ha dichiarato di aver ricevuto l’interesse di più editori che potrebbero permettere di completare il gioco. Attualmente, Romero Games sta valutando queste opportunità, con l’obiettivo di far proseguire il lavoro interrotto.