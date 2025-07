Philips porta OneBlade su Fortnite: arriva la mappa Body Royale tra gamification e marketing creativo

Il brand olandese sbarca su Fortnite con una mappa personalizzata ispirata al corpo umano e pensata per promuovere il rasoio OneBlade 360. Tra ambientazioni spettacolari e gameplay surreale, Body Royale dimostra come i videogiochi siano ormai uno strumento strategico per coinvolgere il pubblico giovane e raccontare un prodotto in modo inedito.

Il gaming non è più un passatempo da nerd, ma un vero e proprio palcoscenico globale dove i brand trovano nuovi modi per comunicare. Negli ultimi anni, titoli come Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games, si sono trasformati in piattaforme di lancio per prodotti, eventi e collaborazioni di ogni tipo.

Anche Philips ha deciso di sfruttare il potenziale di Fortnite per parlare a un pubblico giovane e appassionato, che - presto o tardi - si troverà ad affrontare una delle sfide della vita adulta: radersi. E farlo bene, possibilmente in poco tempo.

Conosciuta per la sua innovativa linea OneBlade, Philips ha debuttato nel mondo di Fortnite con Body Royale, una mappa custom tutta da scoprire. E non si è limitata a un semplice product placement: ci ha anche omaggiato di un vero OneBlade 360, un alleato perfetto per la routine quotidiana.

La mappa Body Royale è qualcosa di mai visto prima: il campo di battaglia è il corpo di un gigante. Si parte da una base ricca di cartelloni pubblicitari a tema OneBlade e poi ci si lancia in un'esperienza fuori dal comune, dove il corpo umano si trasforma in un'isola suddivisa in aree ispirate a diversi paesi europei.

La testa richiama il Regno Unito, le braccia rappresentano i Paesi nordici e la Francia, il torace è un omaggio alla Germania, mentre l'addome è dedicato al Belgio. Ma è nelle gambe che troviamo il cuore dell'ultima espansione della mappa: una spettacolare rappresentazione dell'Italia, realizzata con grande cura scenografica.

Le "gambe italiane" si distinguono per un mix di paesaggi che evocano la nostra cultura: dolci colline, borghi costieri arroccati, rovine romane e un imponente anfiteatro, in un chiaro tributo alla dolce vita e alla bellezza mediterranea. Ma attenzione: non è tutto relax e cartoline.

I giocatori devono affrontare ostacoli surreali e nemici improbabili, tra vigneti ricoperti di peli, foreste fatte di barba e avversari travestiti da nonnine e pizzaioli pronti a ostacolarli. Armati di un gigantesco Philips OneBlade 360 - trasformato in una spada rotante - l'obiettivo è chiaro: fare piazza pulita dei peli che infestano il percorso. Le sfere "Power Up" potenziano il rasoio, rendendolo sempre più efficace contro i peli più ostinati… e i nemici più eccentrici.

Che piaccia o meno, l'iniziativa ha un intento preciso: divertire e creare un legame con il pubblico più giovane, utilizzando un linguaggio moderno e coinvolgente. I videogiochi, oggi più che mai, non sono solo svago, ma anche uno strumento di comunicazione potente per i brand di tutto il mondo.

Vuoi provarla anche tu? Ecco il link alla mappa: Body Royale su Fortnite