Star Wars Outlaws 2 cancellato: per Ubisoft, il pubblico non è interessato a Star Wars

Ubisoft avrebbe cancellato in silenzio Star Wars Outlaws 2 dopo il flop del primo capitolo. Nonostante l’interesse per la saga sia ancora alto, la casa francese scarica la colpa sul calo d’attenzione verso il brand

Dopo il lancio piuttosto deludente di Star Wars Outlaws, Ubisoft avrebbe scelto silenziosamente di cancellare il sequel. Stando a quanto riportato, il gioco si trovava in fase embrionale, ma il publisher avrebbe scelto di tagliare immediatamente il progetto.

Il primo – e unico – capitolo di Star Wars Outlaws è stato lanciato ad agosto 2024. Sfortunatamente, il titolo ha dovuto confrontarsi con un'accoglienza piuttosto tiepida, sia da parte della critica che del pubblico, e più volte Ubisoft ha sottolineato i risultati ben al di sotto delle aspettative del titolo. Le critiche hanno colpito quasi ogni aspetto dal gioco, dalla narrazione poco coinvolgente al gameplay piuttosto ripetitivo.

Le parole del presidente Yves Guillemot, durante un incontro finanziario, hanno però spostato la responsabilità su un presunto "momento di difficoltà" per il brand Star Wars, una posizione che ha suscitato molte critiche. In particolare, Ubisoft è stata accusata di non voler ammettere i propri errori di progettazione e gestione del progetto.

D'altronde, Disney ha dimostrato in più occasioni che l'interesse per il franchise è tutt'altro che moderato: The Mandalorian è stata una serie di successo, tanto da convincere la produzione a finanziare un film dedicato a Din Djarin e Grogu. Lo stesso vale per Andor, la cui seconda stagione ha recentemente raggiunto il pubblico del piccolo schermo.

A far emergere la notizia della cancellazione del sequel è stato il giornalista Tom Henderson, fondatore di Insider Gaming, che in un recente podcast ha affermato che Star Wars Outlaws 2 era pianificato ma non ancora entrato in piena produzione. Nessuna conferma ufficiale da parte di Ubisoft, ma il silenzio dell'azienda alimenta i sospetti.

La scelta di accantonare un universo ricco come quello di Star Wars – capace di offrire infinite possibilità narrative – potrebbe rappresentare un'occasione mancata. Tuttavia, con il successo di Assassin's Creed Shadows, che ha superato i 5 milioni di giocatori, Ubisoft sembra voler puntare su franchise più consolidati e interni per risollevare le sorti della società.