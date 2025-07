Steam cambia volto: scopri la nuova organizzazione del menu Store che semplifica tutto

Valve ha deciso di proporre una nuova esperienza di navigazione per gli utenti dello store di Steam, introducendo una serie di novità nella release Beta del client. L’obiettivo principale è rendere la vetrina digitale meno dispersiva, abbandonando l’attuale struttura ricca di link testuali e pulsanti poco intuitivi, in favore di un menu superiore più compatto, ordinato e accessibile.

Secondo quanto comunicato da Valve tramite un post sul blog ufficiale, le modifiche rispondono a una precisa esigenza: facilitare l’accesso alle aree dello Store più visitate dagli utenti. Il nuovo menu, visualizzato sempre nella parte alta dell’interfaccia, racchiude in modo più razionale le principali sezioni, consentendo un approccio immediato e senza la necessità di cercare tra numerosi link laterali.

Elemento centrale è la funzione “Browse”, che permette di esplorare rapidamente i giochi suddivisi tra top seller, nuove uscite e titoli in sconto, per una panoramica aggiornata delle offerte più interessanti. Accanto a questa voce spicca il pulsante “Recommendations”, che apre la porta ai consigli personalizzati: qui gli utenti trovano suggerimenti di titoli selezionati algoritmicamente in base alla propria libreria, al tempo di gioco su altri titoli e alle preferenze raccomandate dalla community. In questo modo si offre una selezione sempre più tarata sugli interessi effettivi, facilitando la scoperta di prodotti affini e riducendo il rischio di perdersi tra le migliaia di proposte.

A completare l’esperienza interviene anche il nuovo menu Categories, pensato per mostrare rapidamente i generi preferiti dall’utente e per suggerire tag utili alla ricerca. Il tutto viene reso ancora più potente da una funzione di ricerca avanzata che, oltre a presentare le query più popolari e i giochi recentemente visualizzati, permette di filtrare i risultati con grande dettaglio attraverso selezione di tag e filtri specifici. Queste funzioni, già presenti nella struttura dello Store, vengono ora rese più accessibili e meno sepolte tra le opzioni.

Tutte le modifiche sono attualmente disponibili esclusivamente nel Steam Client Beta, ambiente dove Valve raccoglie feedback e suggerimenti della community per definire la versione definitiva dell’interfaccia. Valve stessa riconosce che “alcune delle aree più visitate erano difficili da raggiungere” e che con questi cambiamenti mira a una navigazione più fluida e personalizzata.

Le novità arrivano in un periodo di polemiche, a seguito della recente decisione di Steam di rimuovere numerosi titoli a contenuto adulto o NSFW dalla piattaforma per conformarsi alle richieste dei principali gestori di pagamenti come Visa e Mastercard, accendendo il dibattito sulla censura nel mondo digitale.