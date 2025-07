Wolfenstein arriva su Amazon Prime: sarà il nuovo fenomeno dopo Fallout?

Amazon continua a investire nell'adattamento televisivo di celebri franchise videoludici e annuncia lo sviluppo di una nuova serie basata su Wolfenstein, lo sparatutto ambientato in una realtà alternativa in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Il progetto sarà affidato a Patrick Somerville, già noto per Station Eleven e Maniac, che ricoprirà i ruoli di creatore, sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner attraverso la sua casa di produzione, chaoticgood.tv.

Come riportato da Variety, alla produzione figurano anche Lisa Joy, Jonathan Nolan e Athena Wickham tramite Kilter Films, lo stesso team dietro il recente successo di Fallout per Amazon Prime Video. L'inclusione di Jerk Gustafsson di MachineGames e James Altman suggerisce una forte volontà di mantenere coerenza con l'identità del franchise videoludico, i cui diritti sono oggi detenuti da Bethesda, parte del gruppo Microsoft.

Il progetto viene descritto da Amazon con una tagline chiara: "La storia dell'uccisione dei nazisti è un sempreverde". Una scelta che richiama il tono provocatorio degli ultimi titoli videoludici. Basti pensare a Wolfenstein II: The New Colossus del 2017, la cui campagna promozionale recitava "Make America Nazi-Free Again", chiaro riferimento allo slogan della campagna elettorale di Donald Trump ("Make America Great Again", MAGA) che ha fatto discutere non poco.

Nonostante la trama della serie non sia ancora stata svelata, l'adattamento sembra voler conservare lo spirito originale della saga: azione, resistenza e una riflessione distopica su un mondo dominato dal totalitarismo. Lo show dovrebbe mantenere come protagonista BJ Blazkowicz, iconico personaggio apparso per la prima volta in Wolfenstein 3D nel 1992.

Il momento scelto per l'annuncio è strategico. Dopo il successo di Fallout, la cui prima stagione ha raggiunto oltre 100 milioni di spettatori ed è stato già rinnovato fino alla terza, Amazon accelera sui propri progetti legati ai videogame. In parallelo, vi sarebbero in lavorazione anche serie tratte da Mass Effect, God of War e Warhammer 40.000, mentre Netflix ha recentemente rilanciato lo sviluppo della sua serie su Assassin's Creed.

Nel frattempo, così come Fallout, Wolfenstein è un franchise che non riceve un nuovo capitolo da diversi anni, per l'esattezza dal 2019. MachineGames, infatti, si è concentrata su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, rilasciato alla fine dell'anno scorso e che abbiamo profondamente apprezzato nella nostra recensione.

Attualmente, la strategia di Microsoft in merito allo sviluppo vero e proprio di nuovi giochi appare piuttosto confusa. I licenziamenti sono stati numerosi così come i progetti cancellati e gli studi chiusi, mentre la società appare concentrata esclusivamente sui servizi. Insomma, non attendetevi un nuovo Wolfenstein a breve.