'Un clone spudorato!': Sony porta Tencent in tribunale per aver copiato Horizon

Sony ha intentato una causa contro Tencent per il videogioco Light of Motiram, definito un "clone sfacciato" della serie Horizon. L'azione legale mira a bloccare la pubblicazione del titolo per violazione di copyright e ad un risarcimento di 150.000 dollari per ogni contenuto "copiato"

Sony Interactive Entertainment ha avviato un'azione legale contro Tencent, accusando il gigante cinese di aver violato il copyright e il marchio registrato relativi alla serie videoludica Horizon, con il gioco Light of Motiram. Come riportato da Reuters, l'accusa principale è che quest'ultimo rappresenti una copia palese e non autorizzata del celebre franchise sviluppato da Guerrilla Games.

Secondo quanto riportato nella denuncia, depositata presso un tribunale californiano il 25 luglio, Light of Motiram presenterebbe elementi audiovisivi, meccaniche e persino uno stile grafico estremamente simili a quelli della saga di Horizon, inclusa la presenza di giganteschi animali robotici e un font nel titolo quasi identico. Sony definisce l'operazione di Tencent come un tentativo deliberato di confondere i consumatori, inducendoli a credere che si tratti di un nuovo capitolo della propria saga.

La vicenda ha origine nel 2023, quando Tencent – attraverso la propria sussidiaria Aurora Studios – avrebbe proposto a Sony la realizzazione di un nuovo titolo ambientato nell'universo di Horizon. Dopo il rifiuto da parte di Sony, Tencent avrebbe proseguito lo sviluppo del progetto in autonomia. Secondo la causa, il gioco risulta ufficialmente attribuito a Polaris Quest, altra entità riconducibile a Tencent.

Sony afferma di aver cercato una soluzione extragiudiziale, rifiutando nuovamente la richiesta di licenza avanzata da Tencent e sollecitando il ritiro del progetto. Le comunicazioni tra le parti, però, non hanno portato a un accordo e, per Sony, il danno arrecato è "grave e irreparabile".

Nel documento legale, Sony chiede un processo con giuria, il risarcimento fino a 150.000 dollari per ogni elemento protetto copiato e la distruzione di tutti i materiali promozionali e di sviluppo di Light of Motiram. Al momento, il titolo ha una pagina su Steam ed è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Tencent, interpellata dai media, non ha rilasciato commenti sulla questione. L'azienda è recentemente salita alla ribalta anche per la sua acquisizione del 15,75% dello studio Arrowhead, sviluppatore di Helldivers 2.

Naturalmente, al momento nulla vieta a Tencent di pubblicare il gioco, ma è probabile che per ottenere una data d'uscita l'attesa sarà ancora lunga. L'azienda potrebbe scegliere di rimandare la pubblicazione in seguito alla pronuncia del giudice.

Nel frattempo, i documenti depositati in tribunale dal publisher giapponese hanno svelato i dati di vendita complessivi della serie targata Guerrilla Games. Horizon ha venduto oltre 38 milioni di copie in totale.

"Quello di Horizon è un franchise di straordinario successo, ampiamente distribuito: un franchise che ha venduto oltre 38 milioni di copie in tutto il mondo" ha scritto Sony nel documento. "Non vi sono dubbi che Tencent avesse accesso alla serie di Horizon quando ha creato Light of Motiram, anche se non ha esplicitamente contattato SIE per richiedere una licenza sui diritti della proprietà intellettuale".