'La potenza di 16 core, nel palmo della mia mano' direbbe il Dr. Octopus: ecco Ayaneo Next 2

Ayaneo annuncia la Next 2, nuova console portatile alimentata dalla potente APU AMD Ryzen AI Max+ 395. Con doppia ventola, batteria integrata e GPU RDNA 3.5, si propone come rivale diretta della GPD Win 5

Ayaneo ha confermato ufficialmente l'arrivo della sua nuova console portatile di punta: la Next 2. La console sarà alimentata dal potente chip Ryzen AI Max+ 395, punta di diamante dell'offerta AMD per il settore mobile, e rappresenterà la seconda proposta a integrare questa promettente APU.

La prima, infatti, è stata svelata solo pochi giorni fa: stiamo parlando della GPD Win 5, un handheld PC dal design che ricorda molto da vicino le forme della PlayStation Portable (PSP). La proposta di Ayaneo, invece, strizza l'occhio a Steam Deck: posizionamento asimmetrico delle levette, un D-Pad, i tradizionali tasti azione e due compatti touchpad posti in basso.

Il processore Ryzen AI Max+ 395 si basa sull'architettura Zen 5 con 16 core e 32 thread, affiancato da una potente GPU integrata Radeon 8060S con 40 unità di calcolo RDNA 3.5: un netto passo avanti rispetto ai precedenti modelli Ayaneo, che si fermavano a 16 CU. Queste specifiche rendono la Next 2 una delle console x86 più potenti mai realizzate, come sottolineato dal fondatore Arthur Zhang.

Colpisce la scelta di una scheda madre che, nella sostanza, è identica a quelle adottate per i Mini PC. Di fatti, non lesina neanche sulla connettività che offre due porte RJ45, due porte USB Type-A, una USB Type-C, un'uscita HDMI e perfino un'uscita DisplayPort.

Questo, probabilmente, ha determinato la scelta del sistema di raffreddamento: un dissipatore a doppia ventola tutt'altro che compatto – quantomeno per il dispositivo in questione.

D'altronde, è stato lo stesso Zhang a spiegare che la scheda madre può essere adattata per un futuro sistema micro-ITX. Per quanto l'idea di avere una APU come il Ryzen AI Max+ 395 ci intrighi, ad essere sinceri nutriamo forti dubbi sulla praticità e la capacità di questi dispositivi di essere utilizzati in movimento.

Se a questo si aggiunge la presenza della batteria ricaricabile integrata, a differenza di GPD che invece ha optato per un sistema di alimentazione esterno a zainetto, appare evidente che la proposta di Ayaneo dovrà confrontarsi con un form factor decisamente robusto e piuttosto spesso. Sarà interessante, quindi, capire in che modo la società ha studiato l'ergonomia del dispositivo e, soprattutto, a quanto ammonterà il peso complessivo.

Al momento, non è stata fissata una data ufficiale di lancio, ma l'azienda punta all'anno in corso. Considerando l'uscita programmata della rivale GPD Win 5 per ottobre, è possibile che la Next 2 venga rilasciata entro la fine dell'anno per non lasciare troppo terreno libero alla concorrenza.