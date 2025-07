Scoppia la bufera NSFW: la mano di Collective Shout dietro il blocco dei giochi su Steam e Itch.io

Collective Shout, un gruppo australiano noto per le sue campagne contro la pornografia e la rappresentazione della violenza sessuale nei media, ha recentemente rivendicato la responsabilità delle azioni che hanno portato Steam e Itch.io — due delle più note piattaforme di distribuzione giochi — a modificare radicalmente la gestione e la visibilità di contenuti NSFW (Not Safe For Work). La vicenda nasce da proteste legate a giochi che normalizzerebbero, secondo il collettivo, la violenza e gli abusi sulle donne.

Dopo mesi di segnalazioni e oltre 3.000 e-mail inviate a Valve senza risposte concrete, Collective Shout ha cambiato strategia, rivolgendosi direttamente ai principali circuiti di pagamento, come Visa, PayPal e Mastercard, segnalando la presenza su queste piattaforme di titoli che trattavano tematiche di stupro, incesto e violenze sessuali. Questo passaggio si è rivelato determinante: il coinvolgimento dei processori di pagamento ha ovviamente portato ad una rapida escalation della situazione, costringendo le piattaforme ad agire per salvaguardare la propria capacità di processare pagamenti e tutelare la sostenibilità del business.

Il punto di svolta è stato il caso del titolo No Mercy, un “simulatore” incentrato su temi di violenza e dominio maschile, che ha scatenato una pressione internazionale e sollevato un’ondata di critiche. Dopo il clamore mediatico, il gioco è stato rimosso sia da Steam sia da Itch.io e bandito nei principali paesi anglofoni. Tuttavia, l’azione di Collective Shout non si è limitata al singolo titolo: secondo il collettivo, centinaia di giochi con analoghe tematiche sono stati individuati e segnalati alle piattaforme e ai circuiti di pagamento. Dal canto loro, le piattaforme hanno evidenziato l’impossibilità di effettuare controlli puntuali, decidendo così per azioni drastiche e senza preavviso.

La scorsa settimana Itch.io ha scelto di “deindicizzare” tutti i contenuti NSFW dalle proprie pagine di ricerca e navigazione, paralizzando di fatto la visibilità e l’accesso a questi titoli, in attesa di un confronto puntuale con le policy dei partner di pagamento. L’azienda ha sottolineato che si tratta di una scelta obbligata dalla necessità di salvaguardare l’operatività del sito e di tutto l’ecosistema degli sviluppatori che ne fanno parte. Nel frattempo anche Steam, su pressione analoga, ha rimosso un gran numero di giochi per adulti, sovente in modo poco trasparente e con regole vaghe e suscettibili di interpretazioni restrittive.

Collective Shout ha chiarito, tramite un lungo messaggio pubblico, di aver richiesto alle piattaforme soltanto la rimozione di giochi che normalizzassero violenza sessuale e torture sulle donne, ma ha precisato che l’eliminazione totale dei contenuti NSFW è stata una decisione presa dalle piattaforme stesse. L’organizzazione ha difeso la scelta di coinvolgere i processori di pagamento come unica strada percorribile in assenza di attenzione diretta da parte dei gestori delle piattaforme.