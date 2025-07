Giochi per adulti cancellati da Steam: il potere oscuro di banche e circuiti di pagamento

Valve ha recentemente aggiunto una nuova clausola alle linee guida di pubblicazione su Steam che sta già avendo effetti non trascurabili sul catalogo dei giochi. Ora è vietato pubblicare su Steam “contenuti che possono violare le regole e gli standard stabiliti dai processori di pagamento, dalle banche, dai circuiti di carte o dai provider di servizi Internet”. Nel mirino finiscono in particolare “alcuni tipi di contenuti solo per adulti”.

In altri termini, se circuiti come Visa o Mastercard dovessero ritenere un contenuto “non idoneo”, questi potrebbero effettivamente forzare la rimozione del gioco da Steam. Si tratta di una pratica che negli ultimi anni si è già vista in altri settori dell’intrattenimento digitale: basti ricordare il caso Pornhub, dove Mastercard e Visa hanno bloccato l’uso delle proprie carte per l’acquisto di contenuti per adulti già dal 2020, motivando le scelte con la necessità di controlli anti illegalità sempre più stringenti.

Rimozione a catena dei giochi: quali titoli sono spariti?

La nuova policy sembra aver già portato alla rimozione quasi istantanea di decine di giochi. L’analisi dei dati di SteamDB suggerisce che nelle ultime ore sono spariti soprattutto titoli dal contenuto esplicitamente sessuale, molti dei quali con la parola “incest” nel titolo o associati a tematiche come schiavitù o rapporti familiari inappropriati. In alcuni casi sono stati rimossi anche giochi che, pur non avendo contenuti sessuali, sono risultati sospetti probabilmente sulla base di associazioni tematiche o di parole chiave.

Steam has added a new rule disallowing games that violate the rules and standards set forth by payment processors and card networks, or internet network providers.



At the same time, many incest themed games were removed from the store. pic.twitter.com/JHun6IZWyn — SteamDB (@SteamDB) July 16, 2025

Valve non ha fornito dettagli precisi circa i criteri di rimozione, sottolineando solo che ora i titoli pubblicati devono rispettare le regole dei circuiti di pagamento. Tuttavia, la rapidità delle cancellazioni, e il fatto che riguardino quasi esclusivamente giochi per adulti, sembra confermare che il cambiamento sia direttamente connesso alla nuova regola.

I rischi: censura finanziaria e libertà creativa a rischio?

Mentre pochi sembrano contestare la rimozione di giochi con tematiche estreme come “Sex Adventures - Incest Family”, la nuova regola apre a scenari a tinte fosche secondo parte della community. Alcuni utenti e sviluppatori sottolineano come la scelta di demandare la decisione finale sulla “accettabilità” dei giochi alle banche e ai provider di pagamento rischi di instaurare una “normalizzazione silenziosa della censura finanziaria”.

Sul web si moltiplicano i timori che simili restrizioni possano colpire in futuro anche contenuti non esplicitamente vietati per legge o non a tema sessuale, vedendo in questa mossa “un cavallo di Troia” destinato a limitare la creatività e la rappresentazione di minoranze, soprattutto se questa viene ritenuta controversa o “non familiare” dai colossi finanziari internazionali.

A una prima lettura, la regola vuole colmare un vuoto legale e offrire strumenti per impedire la pubblicazione di contenuti potenzialmente problematici agli occhi dei circuiti di pagamento. Tuttavia, la vaghezza della formulazione e la mancanza di riferimenti chiari ai criteri adottati da banche e partner rischiano di gettare nell’incertezza sviluppatori e utenti, col timore che decisioni arbitrarie di pochi operatori privati possano decidere cosa è permesso e cosa no in una delle più grandi piattaforme mondiali di videogiochi.

La posizione di Valve e le reazioni

Al momento Valve non ha rilasciato commenti pubblici dettagliati sulla decisione e sui suoi effetti concreti, rinviando a possibili aggiornamenti futuri. Tuttavia, la mossa viene letta da gran parte del settore come una forma di “prudenza preventiva” per evitare conflitti con banche, Visa, Mastercard e altri partner essenziali a livello internazionale ma anche come un segnale preoccupante su come il potere di pochi grandi gruppi finanziari possa orientare l’offerta culturale e creativa online.