The Legend of Zelda: ecco i volti scelti da Nintendo di Link e Zelda per il live-action in arrivo

La casa di Kyoto ha svelato i protagonisti per il film di The Legend of Zelda: Zelda sarà Bo Bragason, mentre Link avrà il volto di Benjamin Evan Ainsworth. Un annuncio destinato a far discutere i fan e a rilanciare le ambizioni cinematografiche di Nintendo.

Dopo mesi di misteri e speculazioni, finalmente Nintendo ha scoperto le carte: sarà la giovane attrice Bo Bragason a interpretare la principessa Zelda sul grande schermo, mentre Benjamin Evan Ainsworth vestirà i panni del leggendario Link. L’annuncio ufficiale è arrivato stamattina tramite l’app Nintendo Today, che ha subito mandato in fibrillazione i fan della storica saga.

Bo Bragason, già nota per i ruoli in “Renegade Nell” e “The Radleys”, è pronta a raccogliere una sfida senza precedenti: far rivivere un’icona amatissima e complessa come Zelda. Al suo fianco, Benjamin Evan Ainsworth, giovane ma già affermato grazie a “The Haunting of Bly Manor” e “Pinocchio” diretto da Robert Zemeckis, sarà chiamato a dare un volto e una profondità tutta nuova al muto eroe Link.

“Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo,” ha dichiarato entusiasta Shigeru Miyamoto, creatore della saga e produttore del film, in un post pubblicato su X.

“L’uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027. Grazie per la pazienza.”

Il film: data d’uscita e dettagli dietro le quinte

La produzione sarà affidata a Wes Ball, già regista apprezzato di “Il Regno del Pianeta delle Scimmie”, una scelta che lascia ben sperare per le ambizioni visive della pellicola. Nintendo per ora mantiene massimo riserbo sulla trama e sulle ambientazioni, alimentando ulteriormente la curiosità – e forse qualche timore – della community mondiale.

La scelta di coinvolgere attori giovani e volti parzialmente nuovi al grande pubblico rappresenta una scommessa coraggiosa. Potrà funzionare? Di certo Nintendo non sembra voler seguire strade convenzionali, preferendo sorprendere con scelte fuori dagli schemi.Come noto, la casa di Kyoto vede nel film di Zelda il tassello fondamentale di un piano di espansione ancora più vasto, che coinvolgerà anche nuovi parchi a tema e, probabilmente, ulteriori adattamenti per il grande schermo.

Da Super Mario a Zelda: Nintendo punta al grande cinema

Il successo mondiale di “Super Mario Bros. Il Film” ha dimostrato le immense potenzialità di trasporre le icone del gaming in esperienze cinematografiche di successo. Gli incassi record hanno spinto Nintendo a pianificare non solo un sequel per Mario, ma a pensare anche a uno spin-off dedicato a Donkey Kong. La sfida ora è ancora più ambiziosa: rappresentare le atmosfere magiche e l’epica avventura tipica di Zelda, ma in un film con attori in carne e ossa invece che in animazione.

L’operazione si annuncia tutt’altro che semplice: Zelda non è solo una saga, è il simbolo di un certo modo di raccontare avventura, mistero e crescita interiore. I registi e il cast dovranno affrontare altissime aspettative, soprattutto da parte di una fanbase che da decenni considera la saga come qualcosa di quasi intoccabile.

Adattare per il cinema personaggi tanto iconici quanto delicati è una missione che potrebbe facilmente dividere pubblico e critica. Da una parte c’è il rischio di deludere chi si aspetta un rispetto maniacale dell’universo Nintendo, dall’altra il potenziale di portare nuove generazioni a innamorarsi della saga. Il live-action, inoltre, porterà con sé interrogativi sulla direzione artistica e sulle scelte narrative: quanto si distanzierà dai videogame? Quanto sarà fedele alle atmosfere classiche di Hyrule? Sebbene Nintendo abbia finora mantenuto riservati i dettagli sulla sceneggiatura, è già certo che il coinvolgimento di Miyamoto servirà da garanzia di fedeltà e attenzione ai dettagli.

Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth: chi sono?

Bo Bragason: giovane talento britannico, apprezzata per la versatilità e la capacità di dare spessore a ruoli femminili forti. Dopo la recente esperienza in “Renegade Nell”, per Bragason si tratta della consacrazione su scala internazionale.

giovane talento britannico, apprezzata per la versatilità e la capacità di dare spessore a ruoli femminili forti. Dopo la recente esperienza in “Renegade Nell”, per Bragason si tratta della consacrazione su scala internazionale. Benjamin Evan Ainsworth: rivelazione del panorama attoriale britannico, noto per la sua interpretazione intensa e matura in “The Haunting of Bly Manor”. Il carisma e la profondità delle sue performance lo rendono una scelta intrigante per un personaggio complesso come Link.

L’uscita del film di The Legend of Zelda è fissata per il 7 maggio 2027, ma la discussione sui social è già partita: i fan approveranno queste scelte di casting? Nintendo avrà trovato la formula giusta per rendere giustizia alla saga fantasy più amata dei videogiochi? Nei prossimi mesi, nuovi dettagli saranno sicuramente rivelati, ma una cosa è certa: Hyrule sta per tornare, e stavolta più reale che mai!