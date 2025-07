YouTuber italiano indagato per violazione del diritto d'autore: sequestrate 30 retroconsole

Francesco Salicini, noto online come Once Were Nerd, è indagato per violazione del diritto d'autore dopo aver recensito retroconsole contenenti giochi piratati. La Guardia di Finanza ha sequestrato console e dispositivi digitali. Il caso solleva dubbi sulla legalità dell’emulazione e potrebbe portare alla chiusura del suo canale YouTube

Francesco Salicini, noto in rete come Once Were Nerd, è attualmente al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per presunte violazioni della legge sul diritto d'autore. Il creator, specializzato in contenuti dedicati al retrogaming, ha raccontato in un recente video che già lo scorso aprile sei agenti delle Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione presso il suo studio e la casa dei genitori, e sequestrato oltre trenta console portatili, il suo smartphone e parte della sua corrispondenza con produttori hardware cinesi.

Il cuore dell'indagine riguarda l'uso e la promozione di retroconsole, in particolare quelle prodotte da aziende come Anbernic, Powkiddy e TrimUI, note per offrire dispositivi Android progettati per l'emulazione di console del passato. Il problema sollevato dalle autorità risiede nella presenza, su molte di queste macchine, di migliaia di videogiochi preinstallati, tra cui titoli originariamente pubblicati da aziende come Nintendo e Sony.

La contestazione a Salicini è formulata in base all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, che punisce la duplicazione, la diffusione o la promozione (illegale) di opere protette dal diritto d'autore a fini di lucro. La legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a 15.493 euro di multa e tre anni di reclusione, oltre alla possibile interdizione dall'attività professionale correlata all'infrazione.

Salicini, che ha rimosso dai propri canali tutti i video potenzialmente problematici, ha affermato di non aver mai guadagnato direttamente dalla vendita di tali prodotti e di aver solo recensito dispositivi già ampiamente disponibili online su grandi piattaforme di e-commerce. La sua difesa si basa sulla distinzione tra promozione commerciale e semplice trattazione tecnica, ma l'accusa ritiene che la diffusione dei contenuti possa configurare comunque un illecito.

Nel momento in cui scriviamo l'articolo, Salicini ha poco meno di 50.000 iscritti al suo canale YouTube e, come riportato nel video, è innegabile che questi prodotti siano largamente disponibili sul mercato. Qualsiasi appassionato di gaming si sarà imbattuto, almeno una volta, in un'inserzione di una console basata su Android e sull'emulazione. Che sia Amazon, eBay o AliExpress, reperire uno di questi prodotti è alla portata di tutti, ma non solo.

Basta fare un giro in un centro commerciale o in un mercatino rionale per intercettare uno stand di prodotti tech che, praticamente sempre, propone anche questo tipo di dispositivi. Insomma, il fatto che la Guardia di Finanza sia intervenuta su un piccolo canale YouTube mentre dilaga la distribuzione sul mercato italiano (e non solo) risulta abbastanza curioso.

Non è chiaro se vi sia una denuncia da parte delle aziende interessate – la GdF può procedere d'ufficio anche in assenza di una segnalazione formale da parte dei detentori del diritto d'autore. Tuttavia, a fronte dei precedenti legali e del tipo di attività colpita, è lecito supporre che uno dei due produttori giapponesi (se non entrambi) sia intervenuto in prima persona – per Nintendo sarebbe praticamente prassi.

Il caso evidenzia le criticità normative legate al mondo dell'emulazione e del retrogaming. L'emulazione, infatti, di per sé non è illegale. Tuttavia, l'utilizzo di ROM non originali pone davanti a un bivio: tendenzialmente si ritiene che chi ha acquistato il gioco, fisico o digitale che sia, può utilizzare copie di backup per fruire del software.

Nel caso specifico, però, i produttori di questi dispositivi forniscono copie illegali di migliaia di giochi, librerie incredibilmente copiose e di più che dubbia provenienza. Si tratta, peraltro, di aziende operanti esclusivamente in Cina, territorio nel quale le leggi occidentali sul diritto d'autore non sono applicabili, ma che al contempo distribuiscono a livello globale.

In conclusione, la vicenda si colloca in una zona grigia normativa e in un contesto pieno di contraddizioni. Difficile stabilire quale sia il destino di Salicini e del suo canale YouTube: la procura potrebbe archiviare il caso o procedere con un processo penale.