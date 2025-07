EA Sports FC 26 ha un solo obiettivo: soddisfare le richieste dei giocatori

Electronic Arts ha svelato ufficialmente EA Sports FC 26, nuovo capitolo della serie sportiva, con una data d’uscita fissata al 26 settembre 2025 per tutte le principali piattaforme, tra cui PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Switch 2 e Amazon Luna. Come di consueto, chi acquisterà l'Ultimate Edition avrà accesso anticipato di una settimana a partire dal 19 settembre, mentre gli abbonati a EA Play potranno testare il titolo con una prova gratuita di 10 ore.

Questa edizione segna un cambiamento significativo nell’approccio comunicativo e progettuale della casa statunitense. Il trailer di debutto ha rinunciato al consueto taglio cinematografico per mostrare direttamente il gameplay e tutte le novità che accompagneranno il gioco.

Il video, infatti, si concentra su tutte le richieste avanzate dalla community e che gli sviluppatori hanno introdotto all'interno del gioco. A giudicare dal filmato, le modifiche all'esperienza sono state davvero tante e, forse per la prima volta, EA traccia una linea di confine netta tra quello che era FIFA e quello che adesso è conosciuto come FC.

"EA Sports FC 26 riflette il nostro continuo impegno a costruire questo gioco con e per la nostra community. Siamo anche noi giocatori, e questa passione condivisa guida tutto ciò che facciamo" ha dichiarato John Shepherd, VP e GM di EA Sports FC.

Due le configurazioni principali per il gameplay: la modalità Competitiva, pensata per Ultimate Team e Club, che privilegia reattività e coerenza, e la nuova modalità Realistica, sviluppata per la Carriera, che punta tutto su simulazione, fisica e comportamento naturale in campo.

La Modalità Carriera si arricchisce con le Sfide Tecnico Live, scenari dinamici ispirati a eventi reali o immaginari che introducono una componente narrativa e richiedono al giocatore di adattarsi rapidamente. I Club e la Carriera Professionista beneficiano dell'introduzione degli Archetipi, classi ispirate alle leggende del calcio che influenzano attributi, bonus e stile di gioco.

Anche i contenuti live si espandono: tornei, eventi dinamici e aggiornamenti costanti puntano a mantenere alto l’interesse dei giocatori nel tempo. Il database è imponente, con oltre 20.000 atleti tra uomini e donne, 750 squadre, 120 stadi e 35 leghe ufficiali.

La copertina dell’edizione standard vede protagonisti Jude Bellingham e Jamal Musiala, mentre Zlatan Ibrahimović è il volto della Ultimate Edition. Entrambi i giovani campioni hanno condiviso l'entusiasmo per essere parte del progetto, sottolineando quanto il videogioco abbia segnato la loro crescita calcistica e personale.

"È stata una sensazione pazzesca scoprire che sarei stato sulla copertina di EA Sports FC 26. Ho pensato: come potrei dirlo al mio fratellino? È un grande fan del gioco, quindi questa sarà una bella sorpresa per lui. È una cosa che ho sempre desiderato crescendo, ed è così importante per la cultura calcistica. Chissà, forse posso ancora battere Jude a EA Sports FC!" ha dichiarato Musiala.

Insieme al trailer, Electronic Arts ha condiviso anche i requisiti per la versione PC che appaiono decisamente accessibili. Nulla di nuovo in realtà, soprattutto considerando che il gioco storicamente ha adottato sempre un approccio cross-gen.

I minimi prevedono un processore AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-6600K abbinato a una scheda video AMD Radeon RX 570 o NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Il tutto accompagnato da 8 GB di memoria RAM. EA non specifica quale sia la risoluzione, ma presumibilmente con questa configurazione sarà possibile eseguire il gioco in 1080p a 60 fps con settaggi minimi.

I requisiti consigliati, invece, suggeriscono un processore AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-6700 abbinato a una scheda grafica AMD Radeon RX 5600 XT o NVIDIA GTX 1660 e 12 GB di memoria RAM. In ogni caso, saranno necessari 100 GB di spazio libero, meglio se su SSD.