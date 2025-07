Cyberpunk 2077: arriva l'update 2.3 con tante novità insieme all'esordio su Mac

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'atteso update 2.3 di Cyberpunk 2077, previsto per oggi. Si tratta di un aggiornamento gratuito disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che introduce una lunga serie di contenuti e miglioramenti tecnici.

Tra le principali novità spiccano tre nuove automobili e una motocicletta, quest'ultima completamente personalizzabile, una prima assoluta per il gioco. I nuovi veicoli potranno essere ottenuti completando quest secondarie facilmente individuabili e integrate in modo intuitivo nel mondo di gioco.

Un'altra aggiunta rilevante è il sistema di AutoGuida, che consente ai veicoli di percorrere autonomamente le strade di Night City, seguendo un obiettivo impostato dal giocatore. Questo permette di godersi il paesaggio urbano o dedicarsi ad altre attività durante gli spostamenti. Una modalità complementare consente invece una guida automatica senza meta, ideale per esplorazioni libere. In alternativa, sarà possibile affidarsi all'intelligenza artificiale Delamain per i trasporti rapidi.

Sul versante tecnico, l'update porta notevoli miglioramenti grafici. Su console arriva il supporto al VRR (Variable Refresh Rate), mentre su PC si implementano tecnologie avanzate come AMD FSR 4, FSR 3.1 con Frame Generation, Intel XeSS 2.0 (incluso XeSS Frame Generation) e Intel HDR10+ Gaming.

Tuttavia, per sfruttare FSR 4 con schede AMD RX 9000 sarà necessario un nuovo driver Adrenalin, poiché la funzione non è ancora integrata nativamente nel gioco ma dipende dalla compatibilità driver-based tramite FSR 3.1.

Non mancano, inoltre, diverse correzioni all'integrazione al DLSS, come il passaggio al modello Transformer che veniva annullato al riavvio del gioco, insieme a una descrizione più dettagliata dei diversi preset.

Un ulteriore traguardo è rappresentato dal debutto di Cyberpunk 2077 su Mac con chip Apple Silicon: il titolo è giocabile da oggi su tutti i dispositivi dotati di almeno 16 GB di memoria unificata, con supporto per tecnologie grafiche avanzate come path tracing.

Nessuna novità, al momento, per quanto riguarda un eventuale supporto a PS5 Pro o all'arrivo dell'update su Nintendo Switch 2, che rimangono fuori dai piani di sviluppo immediati. Per consultare il changelog completo, vi rimandiamo direttamente alla pagina sul sito ufficiale.