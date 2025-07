Cyberpunk 2077 raggiungerà i 120 FPS su Mac con dettagli ultra: ecco specifiche e data d'uscita

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition debutterà ufficialmente su macOS il 17 luglio. Ottimizzato per Apple Silicon, supporterà tecnologie avanzate come MetalFX, HDR dinamico e audio spaziale. Il gioco sarò supportato solo dai Mac dotati di almeno 16GB di RAM

In seguito all'annuncio dello scorso ottobre, finalmente è arrivata la data d'uscita: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sarà disponibile per macOS a partire dal 17 luglio. Il titolo di CD Projekt Red, lanciato originariamente nel 2020 su PC e console, fa il suo ingresso nell'ecosistema Apple con una versione ottimizzata per i chip Apple Silicon, dalla serie M1 fino alla recente M4.

La versione Mac sarà acquistabile tramite App Store, Steam, Epic Games Store e GOG.com. L'edizione Ultimate include il gioco base, l'espansione Phantom Liberty e tutti gli aggiornamenti principali, inclusa l'ultima Patch 2.3, che introduce nuove funzionalità per la modalità foto e veicoli aggiuntivi. Per eseguire il gioco in modo ottimale, sarà necessario un Mac con almeno 16 GB di memoria. I modelli base dotati di chip M1 o M2 con 8 GB di RAM non sono ufficialmente supportati.

La versione macOS sfrutta numerose tecnologie proprietarie di Apple. Tra queste, MetalFX per l'upscaling e il frame generation, la tecnologia Tile-Based Deferred Rendering (TBDR), l'audio spaziale con tracciamento del movimento tramite AirPods, e il supporto per dispositivi come Magic Mouse e Trackpad.

CD Projekt Red ha sviluppato preset grafici personalizzati per ciascun modello di Mac compatibile, con una particolare attenzione alle prestazioni. I chip più potenti, come promesso, supporteranno anche il path tracing, una modalità avanzata di ray tracing che migliora sensibilmente l'illuminazione e l'occlusione ambientale.

L'integrazione futura con Metal 4, invece, permetterà l'introduzione del frame interpolation e del denoising in tempo reale, funzionalità simili a quelle di Nvidia DLSS o AMD FSR. In combinazione con il sistema di upscaling, gli sviluppatori promettono prestazioni fino a 120 FPS con impostazioni ultra, sebbene non siano ancora stati comunicati dettagli precisi sulle risoluzioni supportate.

Non mancherà la compatibilità con monitor HDR, inclusi gli Apple XDR, e il supporto alla cross-progression su tutte le piattaforme. Apple sembra puntare sempre di più a trasformare il Mac in una valida piattaforma di gioco.

Con questa uscita, Apple e CD Projekt Red intendono dimostrare le potenzialità grafiche e computazionali dei chip Apple Silicon con un'esperienza di gioco completa, fluida e allineata con quella disponibile su PC e console.