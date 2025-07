Epic ne umilia altri due: scuse pubbliche su YouTube per due cheater di Fortnite

Un'altra vittoria per Epic Games che, stavolta, non ha risparmiato l'umiliazione pubblica a due utenti che hanno violato i termini di Fortnite. I due, noti online come "Mirrored" e "Zebsi", sono stati costretti a condividere le loro scuse pubbliche dopo essere stati bannati a vita dalla piattaforma.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, Mirrored avrebbe venduto e utilizzato cheat compromettendo l'integrità delle competizioni online. In un video pubblicato su YouTube, Mirrored ha ammesso le proprie responsabilità: "Ho infranto le regole di Epic. Sono stato bandito per sempre e subirò conseguenze legali se continuerò a vendere o distribuire cheat".

Zebsi, invece, ha ammesso di aver eseguito attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) durante i match online per i quali ne hanno pagato le conseguenze soprattutto content creator e streamer che trasmettevano in diretta.

Anche lui ha condiviso un video di scuse nel quale ammette il proprio rammarico per i danni causati a giocatori, streamer ed Epic stessa. Entrambi gli utenti hanno subito la sospensione definitiva degli account.

Epic non ha specificato se siano state imposte anche sanzioni economiche, come avvenuto nel caso di Morgan Bamford (RepulseGod), il quale però aveva acquisito alcuni premi in denaro attraverso i tornei ufficiali. Tuttavia, è evidente l'intenzione dell'azienda di adottare un approccio orientato alla diffusione pubblica delle conseguenze derivanti dalle violazioni. Insomma, l'intenzione di Epic è far sapere alla community che verrà adottata una politica di tolleranza zero verso i giocatori scorretti.