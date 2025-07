Destiny 2 conquista Steam: la nuova espansione I Confini del Destino lo rende il videogioco più venduto

Destiny 2 torna protagonista con I Confini del Destino, l'espansione disponibile da oggi che segna un nuovo capitolo per il celebre sparatutto a mondo condiviso sviluppato da Bungie. Il titolo, nato come sequel diretto del primo Destiny nel 2017, ha vissuto una continua evoluzione grazie a una serie di espansioni che ne hanno ampliato il mondo, la trama e le dinamiche di gioco. L'ultima espansione rilasciata prima di questa è stata La Forma Ultima, che ha concluso il lungo arco narrativo legato alla Luce e all’Oscurità.

Con I Confini del Destino si apre una nuova saga narrativa. I Guardiani sono ora chiamati a seguire un segnale sconosciuto ai margini del sistema solare, fino a raggiungere Kepler, un planetoide nascosto nell'Atollo. Qui prende forma un'ambientazione inedita, tra rovine di insediamenti umani e un Casato eliksni dimenticato, trasformato da una misteriosa anomalia che ha deformato l'intero paesaggio.

L'espansione introduce le abilità di destinazione, poteri esclusivi legati a Kepler e all'anomalia che lo pervade. Questi strumenti offrono nuove possibilità tattiche per affrontare un sistema di difficoltà personalizzabile, che premia le sfide più impegnative con contenuti narrativi extra, equipaggiamenti rari e segreti nascosti nel territorio.

Oltre al già citato potenziamento ambientale legato a Kepler, i Guardiani possono ora contare su tre strumenti unici: Matterspark, una scarica energetica che ricorda da vicino alcune meccaniche viste nella saga di Metroid; Mattermorph, che consente di generare piattaforme temporanee in grado di aprire nuovi percorsi e segmenti esplorativi; e Relocator, un’abilità di teletrasporto utile tanto in combattimento quanto nella navigazione ambientale.

Il contenuto include anche un rework profondo delle caratteristiche dei personaggi e del funzionamento delle armi, con modifiche estese ai perk, alle sottoclassi e alla gestione dell'equipaggiamento. Si tratta del cambiamento più radicale dai tempi della transizione da Destiny a Destiny 2, pensato per rinnovare in modo strutturale l'equilibrio delle build e la profondità del sistema di progressione.

Completano il quadro due nuove tipologie di nemici: gli sciami di coboldi, droni vex coordinati in attacchi incessanti, e i corsari caduti, eliksni altamente specializzati che sfruttano tecnologie pericolose. Queste aggiunte arricchiscono un gameplay già profondo e cooperativo, ora più che mai orientato alla rigiocabilità.

L'accoglienza da parte della community è stata più che positiva: Destiny 2 è attualmente il gioco più venduto su Steam, segno tangibile di un ritorno d'interesse che coinvolge sia i veterani sia i nuovi giocatori. Il picco di vendite e accessi registrato nella giornata di lancio conferma l’attesa per questo contenuto e rilancia il titolo Bungie tra i protagonisti del panorama PC.

I Confini del Destino non è solo un'espansione ricca di contenuti, ma anche un punto d’inizio per il futuro del franchise. Bungie guarda avanti e costruisce le basi per i prossimi sviluppi narrativi e per offrire un'esperienza che, ancora una volta, punta a ridefinire gli standard del genere looter shooter.

I Confini del Destino, infatti, è solamente il primo dei quattro add-on che costituiranno L'Anno della Profezia, una nuova dimensione per Destiny 2 che culminerà nell'espansione I Ribelli che andrà a creare un interessante e inedito punto di congiunzione con Star Wars.

Destiny 2: I Confini del Destino è disponibile da oggi 15 luglio, alle 19, su Xbox Series S/X, PlayStation 5 e PC tramite Steam.