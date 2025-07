'I giochi appartengono a chi li acquista', interviene il vicepresidente del Parlamento europeo

Il vicepresidente del Parlamento europeo, Nicolae Ștefănuță, ha espresso il proprio appoggio all'iniziativa Stop Killing Games, che mira a introdurre una normativa per impedire la disattivazione dei videogiochi acquistati dai consumatori, anche dopo la fine del supporto ufficiale da parte delle aziende produttrici.

In una dichiarazione pubblicata attraverso le Storie di Instagram, Ștefănuță ha affermato: "Mi schiero con le persone che hanno avviato questa iniziativa. Ho firmato e continuerò ad aiutarli. Un videogioco, una volta acquistato, appartiene al cliente, non all'azienda".

L'intervento del politico arriva in un momento cruciale per la campagna, che ha recentemente superato la soglia del milione di firme necessarie per la presentazione formale della petizione alla Commissione Europea. La soglia è solo il primo passo: l'iniziativa dovrà ora passare la verifica ufficiale per poter accedere a una possibile audizione pubblica o essere discussa in sessione plenaria del Parlamento.

Tuttavia, gli organizzatori continuano a promuovere la raccolta firme, consapevoli che alcune sottoscrizioni potrebbero essere invalidate durante il processo di verifica per errori o firme non autentiche. Ross Scott, promotore dell'iniziativa, ha invitato i cittadini a non fermarsi, per mantenere ampio margine di sicurezza rispetto alla soglia minima richiesta.

Parallelamente, Stop Killing Games ha ottenuto riscontri significativi anche nel Regno Unito, dove la relativa petizione ha superato le 150.000 firme. Ciò obbligherà il Parlamento britannico a considerare l'argomento per un dibattito, nonostante la posizione già espressa dal governo, che ha escluso modifiche alla normativa vigente in materia di consumo digitale.

Sul fronte industriale, la risposta non si è fatta attendere. L'associazione Video Games Europe, che rappresenta importanti realtà del settore come Ubisoft, Microsoft, Nintendo e Activision Blizzard, ha criticato l'iniziativa sostenendo che le proposte renderebbero lo sviluppo dei giochi "proibitivamente costoso".

Il confronto tra cittadini, istituzioni e industrie è appena iniziato, ma il supporto politico manifestato da figure come Ștefănuță potrebbe segnare un cambio di passo nell'equilibrio del dibattito europeo sul futuro della proprietà digitale.