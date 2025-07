Attenzione ai giochi usati, Nintendo potrebbe bannare la vostra nuova Switch 2!

Negli ultimi giorni sono emerse online alcune segnalazioni di utenti Nintendo Switch 2 che si sono visti bannare l’accesso ai servizi online della console dopo aver utilizzato giochi usati della prima Switch. La vicenda ha destato preoccupazione in molti, soprattutto tra coloro che acquistano regolarmente giochi di seconda mano, ma si tratta in realtà dell’effetto collaterale di un sistema di protezione anti-pirateria adottato da Nintendo.

Il caso più discusso è stato riportato su Reddit da un utente che racconta di aver acquistato quattro giochi usati attraverso il Marketplace di Facebook. Dopo averli aggiornati sulla sua nuova Switch 2, il giorno successivo ha visto apparire un messaggio che gli notificava il ban permanente dai servizi online di Switch 2 impedendogli perfino di scaricare i titoli in formato digitale regolarmente acquistati sul Nintendo eShop.

L’origine del problema è legata a un meccanismo di sicurezza progettato per individuare e contrastare la pirateria. Si suppone, infatti, che il venditore abbia effettuato le copie dei giochi prima di rivendere le schede come prodotti usati. Ma allora perché è stato bannato l'utente che possedeva le cartucce originali?

Il sistema antipirateria di Nintendo si basa su un codice univoco incluso con ogni gioco. In sostanza, Nintendo è in grado di rilevare se due giochi con lo stesso codice univoco vengono utilizzati contemporaneamente. In tal caso, scatta automaticamente il blocco sulla console che per ultima ha eseguito quel codice. In estrema sintesi, Nintendo dà per scontato che le console successive alla prima che hanno eseguito quel codice sfruttino una copia pirata.

Di conseguenza, dopo essere stato parzialmente truffato, il giocatore ha subito anche il blocco della sua nuova console. Oltre il danno, anche la beffa come si suol dire. Tuttavia, va chiarito che l'utente ha tempestivamente risolto il problema: gli è bastato contattare l'assistenza di Nintendo, parlare con un operatore e dimostrare l'acquisto in buona fede. A quel punto, il ban è stato revocato. L'utente ha anche sottolineato la rapidità dell'intervento da parte di Nintendo rispetto alle soluzioni di Microsoft e Sony.

Tuttavia, dimostrare la regolarità dell'acquisto non è stato così banale. All'utente non solo sono state chieste le immagini delle cartucce acquistate, ma anche gli screenshot dell'annuncio di vendita insieme ad altri dettagli non chiariti. Questo solleva diversi interrogativi sulle politiche di Nintendo e sul controllo che ha sulle console regolarmente acquistate.

Ad esempio: cosa sarebbe successo se l'annuncio fosse stato prontamente rimosso? Le cartucce acquistate di seconda mano, potranno continuare a essere utilizzate, o Nintendo ha richiesto all'utente di smaltirle? E soprattutto: è regolare che Nintendo impedisca di utilizzare anche le licenze regolarmente acquistate dal proprio store in caso di ban? Non dovrebbe semplicemente impedire l'accesso ai servizi online, ma consentendo di poter giocare ai titoli regolarmente acquistati?

Insomma, si tratta dell'ennesimo episodio che mette in luce le criticità legate alla compravendita di prodotti videoludici. In sostanza, sembra che ormai nonostante l'utente paghi, magari per un prodotto fisico e tangibile, in realtà non stia ricevendo nulla.