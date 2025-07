The Witcher IV non è ancora uscito, ma sta già facendo volare CD Projekt RED

L'ottimismo per The Witcher IV ha spinto il titolo CD Projekt a livelli mai visti. E mentre il titolo sembra promettere bene, gli analisti avvertono dei rischi legati alla dipendenza da un singolo progetto, ricordando il precedente flop di Cyberpunk 2077 e il calo dei ricavi nel 2024.

CD Projekt RED è già nel pieno dell'hype per The Witcher IV, un titolo che non vedrà la luce prima del 2027 ma che ha già proiettato la software house polacca in cima allo Stoxx 600 per valore di mercato relativo. Secondo Bloomberg, il titolo è ora il più costoso d'Europa in base al rapporto prezzo/fatturato, con una valutazione pari a 29 volte i ricavi stimati per il prossimo anno.

Nel corso dell'ultimo anno le azioni di CD Projekt sono aumentate del 78%, con un rialzo del 34% da inizio 2025. A far impennare ulteriormente le quotazioni è stata la demo tecnica di The Witcher IV (non rappresentativa della qualità del gioco finale), mostrata a giugno durante lo State of Unreal 2025: un video di nove minuti, realizzato con Unreal Engine 5, che ha fatto guadagnare al titolo il 5% in una sola seduta.

L'adozione dell'Unreal Engine 5 rappresenta anche una svolta tecnologica per lo studio, che ha abbandonato per la prima volta il proprio motore grafico proprietario. La priorità del progetto è evidente anche nella distribuzione del personale: su 707 sviluppatori attivi a febbraio, ben 411 sono assegnati al nuovo capitolo della saga fantasy, entrato in fase di piena produzione nel novembre 2024.

Le aspettative sono alte: alcuni analisti ipotizzano che The Witcher IV possa triplicare le vendite rispetto al terzo capitolo, forte di una fanbase consolidata e di una nuova protagonista - la cacciatrice di mostri Ciri - che prenderà il posto di Geralt, personaggio interpretato da Henry Cavill nella serie Netflix. Il precedente The Witcher 3 ha venduto oltre 50 milioni di copie dal 2015, contribuendo in maniera determinante al successo della saga, che ha raggiunto quota 75 milioni complessivi.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni sul rialzo eccessivo del titolo e il fatto che CD Projekt RED resti fortemente legata al destino di pochi progetti. Il caso Cyberpunk 2077 è visto come un precedente in tal senso: pubblicato nel 2020 tra aspettative altissime, il lancio fu compromesso da numerosi bug e problemi tecnici, provocando un crollo in Borsa del 63% nel 2021.

Nel frattempo, i dati finanziari di CD Projekt non aiutano a dissipare i timori: nel 2024 il fatturato è calato del 20%, attestandosi a 985 milioni di zloty (circa 255 milioni di dollari), mentre l'utile netto è sceso del 2%.

L'azienda, per voce del co-CEO Michal Nowakowski, difende la propria strategia di comunicazione, che punta a dosare sapientemente sorpresa e coinvolgimento. "Siamo parte dell'industria dell'intrattenimento - ha dichiarato - dove costruire emozioni e gestire l'attenzione dei giocatori è fondamentale".

Per ora, The Witcher IV continua a catalizzare speranze e capitali. Ma la linea che separa l'euforia dall'insuccesso resta sottile.