The Witcher 4: la demo mostrata all'Unreal Fest non è rappresentativa del gioco

Un portavoce di CD Projekt RED ha spiegato che la demo mostrata ieri all'Unreal Fest non rappresenta il risultato previsto per il gioco finale, ma solo una "vetrina" ideale per mostrare gli strumenti disponibili in Unreal Engine 5.6

Nella giornata di ieri, all'Unreal Fest 2025 è stata mostrata una tech demo di The Witcher 4 piuttosto approfondita che appariva come il preludio a vero salto generazionale rispetto Xbox One e PlayStation 4. Sfortunatamente, quanto visto durante la manifestazione, non rappresenta il risultato finale.

La demo mostrata ieri ha sicuramente stupito: il gioco è stato eseguito su una PlayStation 5 standard (non Pro) a 60 fps con ray tracing attivo e un livello di dettaglio impressionante, soprattutto quando si parla di titoli open world. Peraltro, la demo ha offerto uno sguardo a tutti gli strumenti messi a disposizione da Unreal Engine 5.6.

Abbiamo ammirato in azione ML Deformer, uno strumento che riproduce movimenti estremamente naturali di Kelpie, il cavallo di Siri, grazie a un modello basato sui movimenti muscolari e dettagli anatomici dell'animale reale. Non è mancato un focus su Nanite Foliage, capace di ricostruire una vegetazione fitta e dettagliata.

Allo stesso tempo è stato mostrato anche Mass, uno strumento che ottimizza la gestione delle folle e consente di inserire decine di modelli diversi nella medesima scena con un impatto minimo sulle prestazioni.

Insomma, la dimostrazione di ieri ha fatto sfoggio di un mondo vivo, dettagliato, estremamente realistico e con un livello di performance inaspettato per una console rilasciata poco meno di 5 anni fa. Ebbene, come confermato da CD Project RED a Eurogamer, quanto visto non rappresenta il risultato atteso per il gioco finale.

Come spiegato da un portavoce dello sviluppatore, la tech demo di ieri è stata solo un mezzo per mostrare tutti gli strumenti che i team di CD Projekt RED e Epic Games stanno sviluppando di concerto e saranno disponibili agli sviluppatori.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con Epic per creare un'esperienza open world che sia allo stesso tempo bella da vedere e fluida da giocare" ha spiegato il portavoce sottolineando l'obiettivo di offrire 60 fps anche su console. Successivamente gli è stato chiesto se la demo di ieri potesse generare "aspettative irrealistiche".

"È importante tenere presente che questa demo tecnica non intende rappresentare The Witcher 4, ma è una vetrina degli strumenti che stiamo sviluppando insieme a Epic Games. Ciò significa che elementi visivi specifici, come i modelli dei personaggi e gli ambienti, potrebbero essere diversi da quelli di The Witcher 4".

Insomma, pare che la demo di ieri, indubbiamente impressionante, sia piuttosto distante da quello che sarà realisticamente il gioco completo. Va comunque sottolineato che già raggiungere i 60 fps per un open world su console sarebbe un grosso passo in avanti rispetto al passato e potrebbe rappresentare la base per l'imposizione di un nuovo standard anche su console.

In ogni caso, è bene trattenere l'entusiasmo e attendere il rilascio del gioco che, come sappiamo, non avverrà prima del 2026. The Witcher 4 inaugurerà una nuova saga ambientata nel mondo creato da Andrzej Sapkowski e vedrà come protagonista Ciri, la storica allieva di Geralt di Rivia.