Hanno creato l'IA che li ha sostituiti: il dramma degli ex dipendenti King

L'industria videoludica è al centro di una nuova polemica, dopo che circa 200 dipendenti di King sono stati licenziati e sostituiti da strumenti di intelligenza artificiale. La notizia, emersa da una dettagliata inchiesta di MobileGamer.biz, si inserisce in una più ampia ondata di tagli annunciata da Microsoft che ha coinvolto complessivamente circa 9000 lavoratori, interessando anche altre realtà come ZeniMax Online Studios.

Secondo fonti interne, i team più colpiti sarebbero quelli di level design, user experience e copywriting, che negli ultimi anni avevano contribuito direttamente alla costruzione e addestramento degli stessi strumenti di IA ora impiegati in loro sostituzione.

Per chi non lo sapesse, King è stata acquisita da Microsoft nell'ambito dell'operazione Activision Blizzard, essendo parte dell'ex società americana. Si tratta inoltre dello sviluppatore di Candy Crush Saga e la principale ragione, secondo le parole di Microsoft, dell'acquisizione. Il colosso di Redmond, infatti, manifestò l'intenzione di investire soprattutto nel mobile gaming, in cui King è specializzata.

"È assurdo. Abbiamo passato mesi a sviluppare questi tool per velocizzare la produzione, e ora quegli stessi strumenti ci stanno sostituendo", ha dichiarato in forma anonima un ex dipendente, aggiungendo che si tratta di una scelta "assolutamente disgustosa", motivata più dall'efficienza e dai profitti che da reali necessità economiche, dato che l'azienda "sta andando bene".

Un altro lavoratore ha lamentato l'apparente arbitrarietà dei criteri di selezione per i licenziamenti. Secondo l'ex dipendente, chi ha espresso insoddisfazione verso l'azienda o i suoi processi interni sia stato penalizzato. Particolari critiche sono state rivolte anche al dipartimento delle risorse umane, descritto come disfunzionale e concentrato esclusivamente sulla tutela dell'azienda.

Il tema dell'intelligenza artificiale è tutt'altro che nuovo per King. Già nel 2023, durante la Game Developer Conference, il chief technology officer Steve Collins aveva annunciato la volontà di trasformare la società in una "AI-first company", anche grazie all'acquisizione della svedese Peltarion nel 2022.

In quell'occasione, Collins aveva parlato dell'IA come di uno strumento capace di "potenziare" i creatori di contenuti e che la tecnologia avrebbe permesso ai lavoratori di concentrarsi su aspetti più creativi. Tuttavia, la realtà dei fatti sembra oggi prendere una direzione ben diversa.

L'episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo dell'IA nel lavoro creativo, sollevando interrogativi sul destino delle professioni legate alla progettazione e alla scrittura, nonché sull'etica delle aziende tecnologiche che adottano l'automazione a scapito della forza lavoro. In assenza di regolamentazioni chiare e vincolanti, cresce la preoccupazione per un futuro in cui strumenti progettati per supportare i lavoratori finiscano per rimpiazzarli del tutto. Microsoft, intanto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.