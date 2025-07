'Non è un nuovo gioco, ma lo sembra': nuove voci sul misterioso titolo dallo studio di God of War

Il nuovo progetto di Sony Santa Monica, guidato da Cory Barlog, non sarà una nuova IP, ma potrebbe apparire come tale. Secondo Jason Schreier, il titolo in sviluppo è legato a una proprietà esistente e sta procedendo bene

Sony Santa Monica è attualmente impegnata nello sviluppo di un nuovo titolo che "non rappresenterà una nuova IP, ma darà l'impressione di esserlo". A dichiararlo è stato il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, considerato una delle fonti più affidabili del settore videoludico.

L'attenzione sul progetto è alta, in parte per la fama dello studio californiano noto per la serie God of War, e in parte per il coinvolgimento diretto di Cory Barlog, game director del reboot del 2018. Barlog non ha diretto il recente God of War: Ragnarok, dove ha invece ricoperto il ruolo di produttore, alimentando le ipotesi che fosse al lavoro su un progetto distinto.

Schreier ha definito il titolo in sviluppo "la prossima grande opera" di Sony Santa Monica e sostenuto che lo sviluppo stava procedendo positivamente fino a pochi mesi fa. Tuttavia, ha escluso che si tratti di una nuova IP o di un gioco di fantascienza, specificando che quest'ultima ipotesi "è una sciocchezza" che circola da anni.

"Mettiamola così: non è una nuova IP, ma potrebbe sembrarlo. Forse è per questo che la gente è confusa. Per favore, non fatemi altre domande al riguardo: se dovessi rivelare ulteriori informazioni in futuro, le pubblicherò in un articolo, non su un forum. E la fantascienza (a cui la gente apparentemente crede da anni?) è una sciocchezza" ha scritto Schreier sul forum di ResetEra.

In passato si era parlato della possibilità che Sony Santa Monica stesse lavorando a una nuova IP per la prima volta dopo oltre vent'anni, ma queste nuove informazioni sembrano ridimensionare tale ipotesi.

È possibile che lo studio stia lavorando a un nuovo reboot, soprattutto in virtù delle capacità già dimostrate da Barlog di rinnovare franchise rappresentativi di PlayStation. Non rimane che attendere un eventuale annuncio ufficiale.