Addio download! Microsoft lancia lo streaming dei giochi Xbox direttamente dall'app per Windows

Microsoft amplia la funzione “Stream your own game” anche su PC, consentendo agli abbonati Game Pass Ultimate di giocare in cloud i titoli della propria libreria Xbox direttamente dall'app per Windows senza passare dal browser

"Stream your own game", la funzionalità di Xbox che consente di accedere alla propria libreria digitale in streaming senza la necessità di scaricare i giochi, arriva finalmente su PC all'interno dell'app Xbox. Riservata agli utenti insider con una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, la nuova possibilità consente di avviare in streaming numerosi giochi, alcuni dei quali disponibili esclusivamente su console.

Questa evoluzione segue l'introduzione del servizio su altri dispositivi come le console Xbox Series X|S e Xbox One, smart TV, browser (su PC e dispositivi mobili), e i visori Meta Quest. Con il debutto su PC, Microsoft mira a semplificare ulteriormente l'accesso ai contenuti, offrendo un'esperienza immediata e senza installazioni, con il vantaggio aggiuntivo di risparmiare spazio di archiviazione locale – un aspetto particolarmente rilevante per giochi di grandi dimensioni.

Secondo diverse testimonianze, lo streaming attraverso l'app Xbox per PC garantirebbe una qualità migliore rispetto a quella ottenibile via browser, offrendo agli utenti una fruizione più fluida e stabile. In questo modo, Microsoft continua la propria strategia di rendere la piattaforma Xbox sempre più indipendente dall'hardware fisico, puntando sull'accesso da qualsiasi dispositivo compatibile e sul potenziamento dell'offerta Game Pass.

La funzione supporta attualmente più di 250 giochi, con titoli di spicco come Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy, Balatro, e numerosi capitoli della saga Assassin's Creed. Microsoft ha confermato l'intenzione di ampliare progressivamente il catalogo, includendo anche più titoli "Play Anywhere" e alcune esclusive console non ancora disponibili in versione nativa su PC.

Per accedere alla funzione, è necessario possedere copie digitali dei giochi, essere residenti in uno dei 28 Paesi supportati da Xbox Cloud Gaming e, come anticipato, disporre di un abbonamento attivo a Game Pass Ultimate, oltre all'iscrizione al programma Insider. Non è ancora chiaro quando la funzionalità verrà resa disponibile per tutti gli utenti Windows.