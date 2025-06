The Witcher 4: la nuova Gameplay Tech Demo mostra il pieno potenziale di Unreal Engine 5 e del nuovo titolo CDPR

Durante lo State of Unreal dell'Unreal Fest 2025, CD PROJEKT RED ha mostrato una tech demo di The Witcher 4, realizzata in collaborazione con Epic Games. La dimostrazione, ambientata nella nuova regione di Kovir, evidenzia come le tecnologie più recenti di Unreal Engine 5.6 permettano di costruire mondi vasti, densi di dettagli e fluidi a 60 FPS su console

Una porzione del mondo di The Witcher 4 ha fatto la sua prima comparsa in pubblico durante l'apertura dello State of Unreal all'Unreal Fest 2025. CD PROJEKT RED (CDPR) ed Epic Games hanno presentato una tech demo live che mette in evidenza i progressi tecnici compiuti grazie alla stretta collaborazione tra i due studi e alle capacità di Unreal Engine 5.6.

L'ambientazione mostrata nel video è quella del Kovir, una regione mai apparsa nei precedenti titoli della saga. Il video segue Ciri a cavallo della sua fidata Kelpie mentre attraversa paesaggi montani, foreste fitte e infine raggiunge la cittadina portuale di Valdrest. Ogni ambiente è reso possibile da una combinazione di tecnologie sviluppate e perfezionate in tandem con Epic Games.

Tra i principali strumenti mostrati spicca il nuovo Unreal Animation Framework, che consente movimenti realistici anche in scene affollate, supportato dal sistema Mass per la gestione di folle dinamiche su larga scala. Il rendering Nanite Foliage permette una vegetazione dettagliata senza impatti sulla fluidità, mentre il sistema FastGeo Streaming garantisce caricamenti rapidi e una navigazione fluida nel mondo di gioco. A completare il quadro c'è l'uso dell'ML Deformer, capace di simulare movimenti muscolari e dettagli anatomici sui personaggi.

La demo girava su PlayStation 5 a 60 fotogrammi al secondo e con ray tracing attivo, ma tutte le tecnologie saranno disponibili anche su PC e Xbox. L'obiettivo è rendere accessibili questi strumenti all'intera comunità di sviluppatori tramite Unreal Engine, a partire dall’ultima release 5.6.

Clicca per ingrandire

Secondo Michał Nowakowski, co-CEO di CD PROJEKT RED, il lavoro svolto finora segna un passaggio fondamentale nello sviluppo del nuovo gioco, frutto di una collaborazione profonda con Epic Games, iniziata nel 2022. Anche Tim Sweeney, CEO di Epic, ha sottolineato come il contributo dello studio polacco sia cruciale nel portare avanti la tecnologia per mondi virtuali credibili e ricchi di contenuti.

Clicca per ingrandire

La tech demo rappresenta un'anteprima tangibile delle ambizioni tecniche di The Witcher 4, che punta a ridefinire la qualità degli open world su Unreal Engine. Con ogni probabilità ci troviamo al cospetto di un consistente balzo in avanti nella qualità grafica di un videogioco, mentre per altri dettagli sull'evento di presentazione - e per seguire la presentazione nella sua interezza - vi rimandiamo a questo indirizzo.

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire