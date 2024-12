The Witcher IV si mostra per la prima volta: il trailer pre-renderizzato da una GeForce RTX 5000

The Witcher IV si è mostrato per la prima volta ai TGA 2024 con un trailer pre-renderizzato in Unreal Engine 5 da una GeForce RTX "non ancora annunciata". Il titolo di CD Projekt RED ha come protagonista Ciri.

CD Projekt RED, in occasione dei The Game Awards 2024, ha mostrato il primo trailer - cinematico - di The Witcher IV, l'atteso nuovo capitolo del gioco di ruolo open world single-player. Protagonista di questo capito è Ciri, dopo la conclusione della trilogia di Geralt di Rivia.

"All'inizio di una nuova saga, i giocatori assumono il ruolo di Ciri, una cacciatrice di mostri professionista, e intraprendono un viaggio attraverso un brutale mondo dark-fantasy. Basato sull'Unreal Engine 5, si propone di essere il gioco Witcher open-world più coinvolgente e ambizioso mai realizzato", recita il sito web ufficiale. Non è stata indicata una data d'uscita, ma è di poche settimane fa l'annuncio dell'ingresso del titolo in fase di produzione, la fase più intensa dello sviluppo.

Se l'uso dell'UE 5 non sorprende, dato l'annuncio del marzo 2022 relativo alla partnership strategica con Epic Games, colpisce che si tratta del primo trailer "pre-renderizzato su una GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata", ovvero una soluzione Blackwell che sarà svelata al CES 2025 di gennaio.

L'invisibile cameo delle nuove GeForce potrebbe significare due cose: la prima che è in corso una partnership tra CD Projekt RED e NVIDIA per implementare in The Witcher IV il supporto alle nuove tecnologie grafiche. D'altronde le due aziende hanno collaborato strettamente su Cyberpunk 2077, integrando soluzioni come DLSS 3.5 e Path Tracing. Allo stesso tempo, potrebbe voler dire che il titolo presenterà requisiti da tali da richiedere una GPU di nuova generazione per essere goduto al massimo.