Mafia: Terra Madre (The Old Country) si mostra ai TGA 2024: arriverà nell'estate 2025

Mafia: The Old Country si mostra ai TGA 2024 con un trailer che ci svela qualcosa in più sul gioco, a partire dal protagonista: Enzo. Ambientato nella Sicilia di inizi 1900, il nuovo gioco della serie sarà disponibile dall'estate 2025.

Dopo un primo annuncio ad agosto, Hangar 13 e 2K hanno mostrato ai The Game Awards 2024 il nuovo Mafia: Terra Madre, forse meglio noto come Mafia: The Old Country. Ambientato nella Sicilia di inizio 1900, il nuovo capitolo della serie ci porta alle origini della criminalità organizzata e ci fa immergere nella storia di Enzo.

"Enzo è sopravvissuto a un'infanzia di lavori forzati nelle infernali miniere di zolfo della Sicilia. Ora, per uno scherzo del destino, ha l'opportunità di unirsi alla famiglia criminale di Don Torrisi e farà tutto il necessario per ritagliarsi una vita migliore. Con un giuramento, Enzo si è impegnato a rispettare il codice d'onore della famiglia Torrisi, con tutto il potere e le difficoltà che ciò comporta. Non deve mai dimenticare questa semplice verità: la famiglia richiede sacrifici".

In una nota stampa il titolo è descritto come "lineare e narrativo", con sistemi di combattimento caratterizzati da meccaniche stealth e anche azione. "La storia di Enzo si svolge in un'epoca in cui l'abilità con lo stiletto era una risorsa mortale, una lupara era un'arma da fuoco di riferimento, vendette omicide infuriavano da decenni e i mafiosi pattugliavano i loro racket a piedi, a cavallo o al volante di automobili di inizio secolo".

Il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nell'estate del 2025.