Mafia: Terra Madre (The Old Country) arriverà il prossimo anno e sarà doppiato in siciliano

Un teaser trailer dalla Gamescom ci mostra Mafia: Terra Madre (The Old Country), nuovo titolo della serie in arrivo il prossimo anno. Ci farà immergere in una cruda storia di crimine nella Sicilia di inizio Novecento.

Mafia: Terra Madre, anche noto come Mafia: The Old Country, arriverà nel 2025 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Il nuovo titolo della storica saga, nelle mani di Hangar 13 e 2K, ci mette nei panni della nota organizzazione criminale nata in Italia e diffusasi in tutto il mondo.

Oltre a un teaser trailer, ci sono pochi dettagli. Il testo che accompagna il filmato recita: "Scopri dove tutto ebbe inizio in Mafia: Terra Madre, una cruda storia di crimine nella Sicilia di inizio Novecento".

"In quest'epoca spietata, la sopravvivenza passa per la legge del più forte. Fatti strada in un mondo pericoloso, reso unico dal realismo e dalla profondità narrativa che da sempre contraddistingue la pluripremiata serie Mafia".

Gli sviluppatori danno poi appuntamento per "scoprire tutti i dettagli" su Mafia: Terra Madre a "dicembre 2024". In un post su X, Hangar 13 ha dichiarato che "l'autenticità è al centro del franchise di Mafia e Mafia: The Old Country offrirà la recitazione vocale in siciliano, in linea con l'ambientazione del gioco nella Sicilia del 1900. Inoltre, la localizzazione in lingua italiana sarà disponibile sia per l'interfaccia utente del gioco che tramite i sottotitoli".