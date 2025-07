Gabe Newell è in pensione, ma lavora dal lunedì alla domenica per divertimento

Gabe Newell, figura centrale dell'industria videoludica e co-fondatore di Valve, ha ridotto le sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni. Pur restando legato a iniziative come il lancio dello Steam Deck e la partecipazione a documentari ufficiali, oggi Newell dedica gran parte del suo tempo a interessi lontani dal mondo del gaming.

In una recente e inaspettata intervista pubblicata su un canale YouTube con - al momento della pubblicazione - appena 19 iscritti, confermata da Valve come autentica, Newell si è mostrato in un contesto informale e personale. Intervistato da Zalkar Saliev, creatore di contenuti focalizzati su storie di successo e stili di vita, Newell ha parlato apertamente della sua quotidianità e delle sue nuove passioni. La routine del miliardario è scandita da attività lavorative e attività fisica.

"Mi sveglio, lavoro, faccio immersioni, poi lavoro un altro po'. A volte faccio una seconda immersione o vado in palestra. Vivo su una barca, quindi passo il tempo anche con le persone a bordo. Poi lavoro ancora", ha raccontato Newell.

Nonostante si definisca "praticamente in pensione", specifica che il lavoro continua a occupare ogni giorno della sua settimana, ma non lo vive come un obbligo: "Mi piace lavorare, mi diverto. Non mi sembra un lavoro vero e proprio".

Oltre a Valve, Newell è coinvolto in progetti all’avanguardia. È co-fondatore di Starfish Neuroscience, azienda che si occupa di interfacce neurali che alcune settimane fa ha presentato il suo primo chip, e Inkfish, dedicata alla ricerca marina.

Attualmente è impegnato anche nello sviluppo di un dispositivo per il rilevamento di agenti patogeni presenti nell’aria. "Le interfacce cervello-computer sono incredibilmente affascinanti", ha affermato, sottolineando il suo entusiasmo per l’innovazione in ambito scientifico. Lo stile di vita di Newell riflette una filosofia chiara: investire il tempo solo in ciò che lo appassiona.