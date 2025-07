Mortal Kombat II: il primo trailer promette il film che stavamo aspettando!

Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer di Mortal Kombat II, sequel del reboot cinematografico giunto nelle sale nel 2021. Stando a quanto si vede nel video, il film si presenta molto diverso dalla prima pellicola e sembra andare perfino oltre le aspettative dei fan.

Il trailer è chiaramente un inno a Johnny Cage, personaggio storico della saga interpretato da Karl Urban. Dopo il poster mostrato a febbraio, adesso viene offerto uno sguardo più approfondito sul lottatore che sembra ben rappresentato e fedele a quanto abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 33 anni.

Per quanto il trailer ruoti intorno a Cage, però, sono davvero tanti gli elementi rivelati da Warner Bors., a partire da un roster di tutto rispetto. Nel filmato vediamo apparire Kitana, principessa del regno esterno, insieme alla sua guardia del corpo, Jade. Non mancano Shao Kahn e la regina Sindel, insieme finalmente a una rappresentazione realistica di Baraka – e dei guerrieri Tarkata – e di Noob Saibot.

Nella pellicola torneranno anche tutti i combattenti che abbiamo conosciuto, incluso Cole Young che, almeno per ora, rimane un personaggio legato al film. Vedremo nuovamente anche Kung Lao, mentre del precedente cast sembrano essere rimasti esclusi Sub Zero e Shang Tsung.

Il film arriverà nelle sale a ottobre, anche se al momento Warner Bros. non ha condiviso una data esatta di uscita. Il primo film fu accolto, sia dalla critica che dal pubblico, in maniera altalenante a causa di un ritmo piuttosto lento, pochi personaggi di spicco e una sceneggiatura poco ispirata.

Mortal Kombat II, invece, vanta il contributo di Jeremy Slater, già sceneggiatore della serie Marvel Moon Knight, a cui è stata affidata la scrittura. Insomma, le premesse sembrano ottime e il trailer risulta davvero convincente. Non rimane che attendere i pochi mesi che ci separano dall'uscita.