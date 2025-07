Il padre di The Elder Scrolls ha un male incurabile: ha cambiato, per sempre, gli RPG

Julian LeFay, leggendario sviluppatore e mente dietro la serie The Elder Scrolls, si ritira dal mondo dei videogiochi per motivi di salute. Dopo anni di lotta contro il cancro, lascia il suo ultimo progetto The Wayward Realms per trascorrere il tempo rimasto con i suoi cari

Julian LeFay, storico ingegnere capo di Bethesda e figura chiave nello sviluppo dei primi The Elder Scrolls, ha annunciato il suo ritiro definitivo dall'industria videoludica a causa di una malattia terminale. La notizia è stata comunicata tramite un toccante video condiviso da Ted Peterson e Victor Villarreal, suoi colleghi e cofondatori di OnceLost Games, studio dietro al progetto The Wayward Realms.

Nel messaggio, carico di emozione e ricordi, Peterson ha ripercorso la lunga collaborazione con LeFay, iniziata nei primi anni '90, quando i due si conobbero agli albori dell'avventura Bethesda. All'epoca, LeFay era già noto come un brillante programmatore, con una visione ben definita per i giochi di ruolo.

È stato proprio lui a plasmare l'identità di The Elder Scrolls: Arena da un titolo d'azione a un RPG ambizioso e stratificato, che avrebbe segnato per sempre il genere. Fu anche tra le menti dietro Daggerfall e Battlespire, oltre ad aver contribuito come consulente a Morrowind.

"So che siete abituati a sentirmi parlare del gioco, della storia di aggiornamenti entusiasmanti. Sfortunatamente, oggi ho notizie davvero difficili da condividere. Il nostro technical producer, Julian LeFay, che sono certo non abbia bisogno di presentazioni, ha combattuto contro il cancro negli ultimi anni. Ha combattuto con forza e coraggio, ma sembra che non abbia ancora molto tempo" spiega nel video Villareal.

Nella descrizione del video è stata riportata la lettera di Ted Peterson, amico ancor prima che collega di LeFay, in cui ripercorre non solo la brillante carriera del programmatore, ma condivide anche alcuni interessanti aneddoti che vi invitiamo a leggere.

Anche se il franchise di The Elder Scrolls non dovesse avervi appassionato, è innegabile che abbia influenzato l'industria videoludica negli anni successivi al suo rilascio. Molti degli elementi che caratterizzano i più moderni action/adventure sono frutto del lavoro svolto da LeFay quando gli RPG erano per lo più cartacei. Basti pensare ad Assassin's Creed o The Witcher per comprendere quanto il lavoro in Bethesda di quegli anni abbia ispirato alcune delle più grandi saghe che conosciamo adesso.

Il video termina con una richiesta avanzata proprio da LeFay nei confronti dei fan. Il programmatore ha invitato i giocatori a raccontare la propria esperienza, a condividere il ruolo che The Elder Scrolls ha avuto nella vita di ognuno. Probabilmente, la richiesta di un'ultima conferma che il suo lavoro sia stato apprezzato e abbia un valore prima di lasciarci.

Per fare ciò, è sufficiente lasciare un commento sotto il video riportato in alto, i quali saranno letti a Julian LeFay proprio da Ted Peterson. Nelle scorse ore, Person ha provveduto a leggere ad alta voce tutte le lettere scritte dai colleghi, mentre LeFay gli dettava le risposte per ognuno di quei messaggi.

Inutile dire che, per quanto il lavoro di LeFay rimarrà scolpito nella storia dei videogiochi, la sua assenza lascerà un importante vuoto in termini di innovazione e creatività, due elementi sempre più assenti in un settore che si concentra su formule rodate e sicure, a basso rischio.

Fortunatamente, Villareal ha spiegato che, nonostante la sua continua lotta contro la malattia, LeFay ha partecipato profondamente allo sviluppo di The Wayward Realms ed ha trasmesso perfettamente la sua visione del gioco al team, la quale ovviamente verrà portata avanti fino alla fine dello sviluppo.