Candy Crush: non solo il gioco! Arriva anche il suo libro di ricette per dolci coloratissimi

L’iconico Candy Crush si trasforma anche in arte pasticcera con "Tasty", il nuovo libro ufficiale che svela come realizzare dolci ispirati ai coloratissimi elementi del gioco.

Dal mondo virtuale al forno di casa: Candy Crush, il gioco che ha conquistato miliardi di giocatori a partire dal 2012, compie un passo audace e delizioso verso il reale con il lancio di un libro di ricette unico nel suo genere. Dopo averci tenuti incollati per ore con i suoi puzzle zuccherini, ora la saga di King, ora parte di Microsoft, ci insegna come trasformare i suoi iconici elementi in dolci veri, da gustare e condividere.

Candy Crush: dal virtuale alla realtà

Il volume in questione si intitola Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book e arriverà sugli scaffali il prossimo 7 ottobre. Non si tratta semplicemente di un ricettario, ma di un’estensione golosa del Candy Kingdom, un invito a prolungare il divertimento beyond lo schermo, mettendo le mani in pasta. Ogni pagina è una festa di colori vivaci e dettagli visivi che riproducono fedelmente gli elementi di gioco più amati, offrendo guide passo passo per preparare dolci e caramelle ispirate alle forme delle pedine puzzle.

Tra le ricette più accattivanti spiccano i Color Bomb Cake, torte a forma di sfere di cioccolato che riecheggiano la bomba colorata capace di far saltare più righe nel gioco, e i Licorice Swirl Square, piccoli quadratini di liquirizia dedicati a un altro celebre bonus del gioco. Ma non si ferma qui: muffin, cupcake, lecca-lecca, cannoncini, biscotti e ciambelle rendono la raccolta ricca e variegata, abbracciando anche bevande dolci come i Lemonade Lake Slushes, granite al limone che incarnano le ambientazioni del Candy Kingdom come Chocolate Cliffs e Bubblegum Bridge.

L'ispirazione arriva anche dai personaggi iconici del titolo, come Tiffi, Mr. Toffee e Yeti, rendendo il libro una celebrazione completa del mondo Candy Crush anche per i fan più appassionati. Luken Aragon, vicepresidente marketing di Candy Crush, sottolinea come questo progetto porti la magia del gioco nel mondo reale, stimolando sia i giocatori incalliti che i pasticceri alle prime armi a divertirsi in cucina e a condividere momenti dolci con amici e famiglia.

C’è anche una sorpresa per gli appassionati della saga digitale: scansionando i QR code disponibili all’interno del libro in mercati aderenti, si otterranno 30 lingotti d’oro, la preziosa valuta del gioco. Questo permette di acquistare vite extra o aiuti, creando una nuova modalità di interazione tra reale e virtuale, dove preparare dolci e giocare si intrecciano perfettamente.

Candy Crush amplia il suo universo, spingendo l’esperienza ludica oltre la semplice app mobile: il libro è un vero e proprio ponte tra fantasia e realtà, con dolci che non solo richiamano la grafica vivace del gioco, ma ne catturano anche il divertimento e la gioia. Per i fan che desiderano replicare quei momenti colorati e zuccherati, ora basta un grembiule, qualche ingrediente e tanta creatività.