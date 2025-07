PS5 Digital Edition con Fortnite e 1 TB a 399: il bundle perfetto per iniziare è su Amazon

Amazon propone un'offerta interessante per gli appassionati del mondo PlayStation, con la PlayStation 5 Digital Edition in bundle con contenuti esclusivi di Fortnite a 399€ e la potentissima PS5 Pro in vendita a 799€ .

La versione Digital Edition, proposta nel bundle Cobalt Star di Fortnite, include un SSD da 1 TB, un controller wireless DualSense e un codice digitale per sbloccare otto oggetti cosmetici esclusivi più 1.000 V-buck nel popolare battle royale. Il gioco ASTRO’s PLAYROOM è preinstallato e consente di testare le funzionalità avanzate del controller, come feedback aptico e grilletti adattivi. La console, interamente digitale e priva di lettore ottico, è perfetta per chi acquista titoli direttamente dallo store online, riducendo l'ingombro senza sacrificare le prestazioni.

Accanto a questa versione, chi cerca una macchina più spinta sul piano tecnico può puntare sulla nuova PlayStation 5 Pro. Dotata di 2 TB di archiviazione interna e capace di raggiungere 120 fps in 4K, questa console introduce il sistema PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), un algoritmo avanzato per la ricostruzione dell’immagine che migliora la resa visiva nei giochi compatibili. Il Ray Tracing viene potenziato, e non manca il supporto a output 8K, VRR e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il tutto accompagnato dall'audio 3D Tempest e da una rete wireless di livello superiore, pensata per il gaming online senza compromessi.

Due opzioni pensate per pubblici diversi: chi vuole iniziare ora trova nella Digital Edition il miglior rapporto tra contenuti e prezzo, mentre chi pretende il massimo in termini di fluidità, dettaglio e prestazioni grafiche può rivolgersi alla PS5 Pro.