Torna la console che ha fatto la storia: Atari 2600+ si veste da PAC-MAN ed è pura nostalgia tech

Atari 2600+ PAC-MAN Edition segna il ritorno di una delle console più leggendarie di sempre, ripensata con il design vivace e inconfondibile del personaggio che ha definito l'era arcade. Il nuovo modello in edizione limitata sarà disponibile in tutto il mondo dal 31 ottobre 2025, ma i preordini partiranno già dal 23 luglio presso rivenditori selezionati.

Il corpo della console assume un brillante giallo PAC-MAN e integra icone luminose dei celebri personaggi del gioco. All'interno della confezione è inclusa la cartuccia PAC-MAN Double Feature, che offre due versioni del gioco: quella per Atari 7800, rielaborata in chiave arcade, e l'originale per Atari 2600, quella che per prima ha portato PAC-MAN nelle case.

In dotazione anche il nuovo joystick wireless PAC-MAN CX-40+, realizzato nella stessa tinta gialla della console e compatibile con l'intera linea 2600+. Per chi vuole personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco, i joystick saranno acquistabili anche separatamente in altri quattro colori dedicati ai celebri fantasmi: blu (Inky), rosso (Blinky), rosa (Pinky) e arancione (Clyde).

Il design moderno della console conserva lo stile retrò dell'Atari 2600 originale, mentre la tecnologia aggiornata garantisce compatibilità con le cartucce legacy e un'esperienza autentica. Con questa edizione, Plaion REPLAI e Atari celebrano non solo un videogioco iconico, ma anche un pezzo di storia del gaming domestico. Si tratta, infatti, di un prodotto pensato per collezionisti e appassionati del retrò, senza rinunciare alla qualità dei materiali e alla fedeltà estetica.

Oltre alla console, nel corso del 2025 è prevista anche l'uscita separata della sola cartuccia PAC-MAN Double Feature, per chi desidera arricchire la propria collezione. Ricordiamo che la prima riedizione dell'originale Atari 2600+ è stata rilasciata circa due anni fa.