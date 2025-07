The Witcher 3 su RISC-V? Ora è possibile giocare grazie a questo emulatore!

L'architettura open source RISC-V entra nel mondo del gaming grazie all'emulatore felix86, che consente di eseguire Steam su Linux con supporto per titoli AAA. Nonostante prestazioni ancora limitate, l'iniziativa rappresenta un passo importante verso l’adozione di RISC-V in ambiti consumer

Il panorama dell'informatica open source segna un nuovo traguardo: l'architettura RISC-V, finora conosciuta soprattutto per l'uso in sistemi embedded e dispositivi IoT, compie i primi passi concreti nel settore del gaming. Grazie all'emulatore felix86, è ora possibile eseguire Steam su sistemi Linux basati su RISC-V, rendendo accessibili titoli complessi come The Witcher 3 e Crysis su hardware precedentemente non compatibile.

L'iniziativa non è frutto di un porting diretto, ma di un avanzamento tecnico nell'emulazione dell'ambiente x86, che ha permesso a felix86 di supportare l'esecuzione di giochi Windows ad alta intensità grafica. Il progetto ha introdotto miglioramenti significativi, tra cui un setup più semplice, maggiore compatibilità con AppImage e una migliore emulazione del file system, elementi che facilitano e migliorano l'esecuzione dei giochi.

Questa evoluzione tecnica consente ora l'utilizzo del client Steam Linux su dispositivi RISC-V, inclusi quelli protetti da DRM, segnando una svolta nell'adozione della piattaforma per un pubblico più ampio. Tuttavia, gli sviluppatori sottolineano che le prestazioni, specialmente in ambito gaming avanzato, non sono ancora paragonabili a quelle offerte da architetture x86 o ARM. L'ottimizzazione, insomma, resta una sfida aperta.

Seppur ancora lontano dalla maturità commerciale nel settore consumer, il successo di Steam su RISC-V offre uno sguardo promettente sul futuro dell'hardware open source e delle sue potenzialità in ambiti finora inaccessibili.