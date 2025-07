'Nulla è eterno', l'attacco di Ubisoft a chi vorrebbe preservare i videogiochi

Durante l'ultima assemblea annuale con gli azionisti, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha affrontato una delle questioni più spinose del panorama videoludico contemporaneo: la conservazione dei videogiochi digitali e la crescente protesta rappresentata dalla campagna Stop Killing Games, che ha ormai raccolto oltre 1,4 milioni di firme in Europa.

Come riportato da Game File, l'intervento di Guillemot è arrivato in risposta a un investitore particolarmente diretto, che ha sollevato domande sulla chiusura dei server di giochi acquistati a prezzo pieno e divenuti inaccessibili. Il caso simbolo è The Crew, titolo Ubisoft il cui spegnimento nel 2023 ha acceso il dibattito globale sulla longevità dei giochi digitali. Secondo il CEO, "nulla è eterno", e la cessazione dei servizi online è una dinamica che riguarda l'intera industria, non solo Ubisoft.

"Ogni volta che lanciamo un gioco, forniamo supporto e accessibilità 24 ore su 24, ma è inevitabile che questi servizi abbiano un termine," ha spiegato Guillemot, sottolineando che l'azienda informa sempre i giocatori in anticipo e cerca di assicurare la miglior esperienza possibile fino alla fine del supporto. Tuttavia, ha anche ammesso che "nessun publisher può garantire un accesso perpetuo".

La replica dell'amministratore delegato ha messo in luce una filosofia in cui i giochi, concepiti come servizi piuttosto che prodotti, possono essere dismessi in qualsiasi momento. Guillemot ha inoltre ricordato che Ubisoft ha cercato di attenuare le polemiche con iniziative concrete, come una promozione a 1 euro per The Crew 2 e Motorfest, e l'annuncio di una futura modalità offline per entrambi.

La campagna Stop Killing Games si oppone a questa logica e chiede alla Commissione Europea di legiferare per impedire che i giochi acquistati vengano rimossi o disabilitati dopo la cessazione del supporto. Il paragone proposto dal movimento è emblematico: sarebbe come acquistare un'auto che smette di funzionare non appena il modello va fuori produzione.

Il tema ha scatenato un acceso dibattito online, con numerosi commenti critici da parte della community. Molti utenti hanno sottolineato il paradosso dell'era digitale: mentre i giochi fisici del passato continuano a funzionare anche dopo decenni, i titoli digitali moderni possono diventare inutilizzabili nel giro di qualche anno.

La pressione esercitata dalla petizione ha portato anche il gruppo industriale Video Games Europe a intervenire con una risposta ufficiale, segno che il tema della conservazione videoludica sta rapidamente evolvendo da battaglia di nicchia a questione di interesse politico-industriale.