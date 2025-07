Ubisoft vuole sfidare (ancora) Call of Duty, ma stavolta con Ghost Recon: arriva la visuale in prima persona

Ubisoft ha confermato lo sviluppo di un nuovo Ghost Recon in prima persona, descritto come un titolo live service ispirato a Call of Duty: Modern Warfare. Il gioco, secondo indiscrezioni noto come "Project Ovr", entrerà in fase alpha entro fine 2025

Ubisoft ha ufficialmente confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Ghost Recon che segnerà il ritorno del franchise dopo Breakpoint del 2019. L'annuncio è arrivato nel corso dell'assemblea generale degli azionisti del 10 luglio, durante la quale il CEO Yves Guillemot ha parlato della strategia futura dell'azienda, citando come esempi di successo Rainbow Six Siege e The Division per sottolineare la competenza di Ubisoft nel settore dei giochi live service.

Guillemot ha spiegato che l'azienda intende proseguire su questa strada, potenziando le esperienze esistenti e puntando su nuovi rilasci, tra cui figura anche il nuovo Ghost Recon. Sebbene al momento manchino dettagli ufficiali sulle meccaniche o la struttura del gioco, il CFO Frederick Duguet ha aggiunto che il recente investimento del colosso cinese Tencent sarà destinato allo sviluppo di franchise importanti, con particolare riferimento agli "sparatutto in prima persona", citando proprio Ghost Recon come esempio.

Stando a quanto riportato da Insider Gaming, il gioco sarebbe noto internamente come "Project Ovr", ambientato in un conflitto immaginario denominato "Guerra di Naiman" e ispirato in parte a titoli come Call of Duty: Modern Warfare.

Alcuni filmati mostrati a porte chiuse suggerirebbero un gameplay tattico e realistico, simile a quello di Ready or Not. L'uscita ufficiale non è stata annunciata, ma il gioco dovrebbe entrare in fase alpha entro la fine del 2025, con un possibile lancio nel corso dell'anno successivo.

La scelta della visuale in prima persona rappresenta un cambio radicale per la serie, tradizionalmente basata su una prospettiva in terza persona. Tuttavia, Ubisoft potrebbe puntare sia al gameplay tattico che caratterizzò i primi capitoli della serie, sia tentare la strada di uno stile più action e frenetico.

Certo, non è la prima volta che Ubisoft tenta di adattare Ghost Recon al modello live service, per quanto per quanto in precedenza sia stata piuttosto cauta. Tuttavia, i tentativi precedenti di inseguire il modello di Call of Duty – e Warzone – si sono rivelati a dir poco fallimentari e coinvolgere un franchise popolare come Ghost Recon potrebbe dare il colpo di grazia a una serie che, negli ultimi anni, non ha sicuramente goduto di un elevato apprezzamento da parte del pubblico.

Se le voci in merito alla alpha dovessero rivelarsi vere, allora probabilmente non manca molto prima che Ubisoft fornisca ufficialmente qualche dettaglio sul gioco. Non rimane che attendere ulteriori novità e sperare che Ghost Recon non finisca tra XDefiant e Hyper Scape.