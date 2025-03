Ubisoft ha creato una sussidiaria ad hoc per Assassin's Creed e altri giochi, con lo zampino di Tencent

Far Cry

Ubisoft ha creato una sussidiaria ad hoc per i marchi Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six: l'obiettivo è espanderne il più possibile il valore, slegandoli dal resto della società. La sussidiaria ottiene un investimento di 1,16 miliardi di euro dalla cinese Tencent.

Ubisoft ha annunciato la creazione di una nuova sussidiaria dedicata ai franchise Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six. Questo nuovo assetto societario nasce con l'obiettivo di trasformare questi brand in ecosistemi sempreverdi e multipiattaforma, rafforzando al contempo la qualità delle esperienze narrative, ampliando le offerte multiplayer e introducendo nuove funzionalità social e free-to-play. La mossa segna un passo decisivo nella riorganizzazione operativa del colosso francese.

Parallelamente, Tencent ha siglato un accordo per investire 1,16 miliardi di euro nella nuova entità, ottenendo una quota di minoranza. Questo investimento, che valorizza la sussidiaria a circa 4 miliardi di euro, rappresenta un'importante iniezione di capitale per Ubisoft, permettendole di rafforzare il proprio bilancio e accelerare la trasformazione verso un modello capace di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze del mercato. L'operazione è stata approvata all'unanimità dal CdA di Ubisoft.

La nuova sussidiaria avrà un'autonomia operativa significativa e sarà gestita da un team dedicato. I suoi studi di sviluppo saranno situati in città come Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcellona e Sofia, e lavoreranno su nuovi titoli, oltre a supportare quelli esistenti. Ubisoft concederà alla sussidiaria una licenza esclusiva e perpetua sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai tre franchise coinvolti, in cambio di una royalty.

Yves Guillemot, cofondatore e CEO di Ubisoft, ha dichiarato che questa operazione segna una nuova fase di crescita per l'azienda, consentendole di concentrarsi su ecosistemi di gioco più solidi e duraturi, potenziando i brand di punta e sviluppando nuove IP con l'ausilio delle più avanzate tecnologie emergenti. L'obiettivo è quello di rendere questi franchise delle piattaforme in continua espansione, capaci di attrarre nuove audience e offrire esperienze sempre più coinvolgenti e innovative.

Martin Lau, presidente di Tencent, ha sottolineato l'entusiasmo dell'azienda cinese nell'ampliare la partnership con Ubisoft, ribadendo la fiducia nella visione creativa del publisher francese e nella sua capacità di generare successi sostenibili nel tempo.

L'operazione, soggetta alle consuete approvazioni normative, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. Nel frattempo, Ubisoft continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di altri franchise come Tom Clancy's Ghost Recon e The Division.