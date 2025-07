Sei pronto per il LEGO Game Boy? Ecco quando esce e quanto costa

Il Gruppo LEGO celebra la rivoluzione portatile Nintendo: il nuovo set Game Boy in mattoncini, fedele all’originale, vanta dettagli unici, cartucce intercambiabili e schermi lenticolari per un tuffo nella nostalgia

Il Gruppo LEGO celebra un'icona della storia dei videogiochi con una replica in scala quasi 1:1 della console portatile Game Boy originale di Nintendo del 1989. Il nuovo set, composto da 421 pezzi, rende omaggio al Game Boy grazie a una riproduzione fedele nei minimi dettagli, colpendo al cuore generazioni di appassionati.

Il set è già disponibile in pre-ordine a partire da oggi, e sarà disponibile nei LEGO Store, su LEGO.com e presso rivenditori selezionati di tutto il mondo a partire dal 1° ottobre 2025, al prezzo ufficiale di 59,99 euro.

Questa replica da collezione riproduce fedelmente tutti gli elementi caratteristici della storica console Nintendo. Sul corpo in mattoncini sono presenti la croce direzionale, i pulsanti A e B, oltre ai tasti SELECT e START, il regolatore del contrasto, la rotella del volume, la scritta “Dot Matrix With Stereo Sound” e persino il vano batterie, la griglia dello speaker e il pulsante on-off, tutti resi con una cura maniacale e mattoncini stampati di alta qualità.

Un’alloggiamento posteriore consente di inserire due cassette intercambiabili costruite in mattoncini, ispirate a due capolavori per Game Boy: The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Land, offrendo un'esperienza "LEGO" anche della pratica del cambio di gioco.

Ma c'è una vera chicca in questo set-tributo: LEGO ha previsto tre schermate intercambiabili (quella classica di avvio Nintendo e due dedicate ai gameplay di Link’s Awakening e Super Mario Land) realizzati grazie a speciali inserti lenticolari che permettono di visualizzare scene differenti ruotando leggermente la console, simulando così effetti grafici dinamici piuttosto suggestivi per un modello LEGO. Ad esempio, inclinando lo schermo si può vedere calare il logo Nintendo proprio come accadeva all'accensione della console.

Tutti i tastini frontali (D-pad, A, B, SELECT, START) sono stati progettati per offrire sensazioni tattili simili a quelli veri, con alcune parti realizzate in gomma per meglio replicare il feeling originale. I dettagli delle etichette e delle scritte sono resi con mattoncini stampati, così che i dettagli possano essere preservati nel tempo.

Il set è composto da 421 pezzi, e una volta completato avrà dimensioni di 14 centrimetri di altezza, 9 di larghezza e 3 di profondità. Il modello non prevede luci, suoni né componenti digitali o interattivi come altri set LEGO a tema gaming. Il set comprende anche un supporto da esposizione, così che il modello possa essere orgogliosamente esposto per l'invidia di amici e parenti.