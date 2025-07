Battlefield 6 è realtà: ecco il primo trailer della prossima guerra totale

Electronic Arts e i Battlefield Studios hanno svelato il primo trailer ufficiale di Battlefield 6, il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto. Il titolo segna un'importante svolta per il franchise, sia sotto il profilo tecnico che narrativo, e si propone come l'episodio più ambizioso mai realizzato fino a oggi.

Innanzitutto, con il trailer arriva un'importante conferma: Battlefield 6 sarà rilasciato esclusivamente per le console di ultima generazione. Il titolo sarà quindi giocabile esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Manca qualsiasi menzione a Switch 2, anche se le premesse lasciano intendere che un supporto per la nuova ibrida di Nintendo non arriverà.

Il trailer di presentazione, pubblicato nelle scorse ore, introduce Pax Armata, una corporazione militare privata finanziata da ex stati membri della NATO, il cui operato sembra minacciare l'equilibrio globale. Il filmato, realizzato con una combinazione di sequenze cinematografiche e scene in-game, mostra scenari di guerra su larga scala e anticipa il ritorno della campagna single-player, elemento che molti fan della saga attendevano da tempo.

Il progetto è il risultato di un approccio completamente nuovo da parte di Electronic Arts che ha impegnato il team di sviluppo più grande della storia del franchise che include: DICE, Criterion Games, Motive Studios e Ripple Effect. L'obiettivo, piuttosto ambizioso, è di offrire la migliore esperienza Battlefield di sempre, ma mantenendo i canoni di Battlefield 3 e Battlefield 4 che hanno rappresentato i due capitoli più apprezzati dai fan.

Battlefield 6 si caratterizza anche per un'altra novità: Battlefield Labs. Si tratta di un'iniziativa che consente ai giocatori di partecipare attivamente allo sviluppo. Attraverso Battlefield Labs, la community potrà provare in anteprima gli aggiornamenti e suggerire eventuali correzioni e integrazioni. In sostanza, Electronic Arts sembra intenzionata a trasformare Battlefield 6 in una piattaforma piuttosto che in un semplice, nuovo capitolo.

Il filmato rilasciato nelle scorse ore rappresenta solo un'anticipazione. Il publisher ha già fissato il prossimo appuntamento a giovedì 31 luglio alle 20:30 (ora italiana) in cui si terrà un nuovo showcase dedicato alla componente multigiocatore. Al termine della presentazione vi sarà una sessione di gameplay alla quale parteciperanno numerosi content creator da tutto il mondo. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch.

Al momento le premesse appaiono piuttosto interessanti: torna l'ambientazione contemporanea, le classi strutturate come nei capitoli succitati e una dettagliata distruzione ambientale. Difficile dire se Battlefield 6 riuscirà a risollevare un franchise praticamente affossato dall'ultimo capitolo, Battlefield 2042, ma non vi è dubbio che stavolta l'investimento è stato ingente e il publisher appare decisamente fiducioso nel progetto.