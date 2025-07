Meta Quest 3S 256GB scende a 369,99: non ci sono più scuse per non entrare nella realtà virtuale e mista

Ecco una bella offerta su Amazon per chi aspettava il momento giusto per entrare nel meraviglioso mondo della realtà virtuale e mista: in offerta c'è Meta Quest 3S da 256GB ad un prezzo mai visto prima.

Chi era in attesa del momento giusto per entrare nel mondo della realtà virtuale e mista ora ha un motivo per agire: Meta Quest 3S da 256GB è in offerta su Amazon a 369€. Si tratta di uno dei visori standalone più completi nella fascia consumer, con prestazioni elevate e un ecosistema VR/MR ricco e accessibile fin da subito.

Nel pacchetto sono inclusi 3 mesi gratuiti di abbonamento a Meta Quest+, la piattaforma che consente di aggiungere due titoli al mese alla propria libreria VR, da scegliere tra una selezione sempre aggiornata.

Caratteristiche tecniche di Meta Quest 3S

Meta Quest 3S integra un display con risoluzione pari a 1832 x 1920 pixel per occhio, accompagnato da lenti Fresnel e 8 GB di RAM. Il visore offre pieno supporto a realtà virtuale e mista, grazie alla presenza di sensori di tracciamento avanzati e fotocamere frontali capaci di ricostruire l’ambiente circostante a colori.

Completamente autonomo, non necessita di cavi o PC per funzionare. Si configura in pochi minuti ed è compatibile con una vasta gamma di giochi ed esperienze immersive disponibili nello store Meta. Le prestazioni, superiori rispetto a Quest 2, lo rendono ideale sia per i nuovi utenti sia per chi vuole un upgrade senza passare alla fascia premium.

Per chi cerca invece il massimo delle prestazioni, Meta Quest 3 da 512 GB resta il modello premium: display con risoluzione 4K, lenti pancake e potenza di elaborazione raddoppiata rispetto a Quest 2.