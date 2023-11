Atari 2600+ provata: il fascino del retrogaming, e non solo

I fan di videogiochi con qualche anno sulle spalle ricorderanno con grande nostalgia Atari 2600. Lanciata nel 1977 (lo stesso anno in cui Star Wars arrivava al cinema), è stata una delle prime console di gioco domestiche di successo e ha contribuito a definire l'industria dei videogiochi. Parliamo di una console che ha avuto un impatto significativo sulla cultura dei videogiochi negli anni '80.

Caratterizzata da un design semplice, l'Atari 2600 utilizzava cartucce di gioco intercambiabili per eseguire una varietà di titoli. La grafica era molto semplice rispetto agli standard odierni ma, ovviamente, all'epoca era un qualcosa di mai visto per gli appassionati, soprattutto considerando che potevano avere tutto questo a casa, in un'epoca in cui i videogiochi erano sinonimo di sala giochi. La console ha contribuito a diffondere la popolarità dei videogiochi e ha introdotto molti titoli classici, tra cui Space Invaders, Pac-Man e Asteroids.

Ora, la nuova Atari, in collaborazione con Plaion, ha deciso di realizzarne una versione dedicata agli appassionati di retrogaming. Come gli altri esperimenti in questa direzione, non solo consente di rigiocare alcuni grandi classici del passato, ma è bella da vedere e affascinante da usare come oggetto di arredamento retrò.

A differenza delle altre console retrogaming, però, Atari 2600+ non si connette a internet e mette a disposizione uno slot per poter leggere le cartucce originali per Atari 2600 e Atari 7800. Oltre alle cartucce originali, inoltre, può eseguire nuove cartucce che Atari introdurrà sul mercato per l'occasione e che potranno contenere 10 giochi. In una di queste, ad esempio, ci saranno grandi classici del passato come Adventure, Missile Command e Yars' Revenge.

L'alloggiamento per le cartucce di Atari 2600+ risulta allargato in modo da evitare il danneggiamento delle cartucce stesse, magari pensando al fatto che quelle più antiche hanno acquisito un valore nel corso del tempo. Inoltre, nella confezione gli appassionati ritrovano anche una riproposizione del mitico joystick CX40+, con il pulsante che si trova sulla plancia e non sulla leva come siamo abituati con i joystick che sono arrivati sul mercato successivamente. Inoltre, è possibile acquistare separatamente un secondo joystick per giocare in multiplayer queste perle del passato.

Atari 2600+: ritorno al passato dei videogiochi

Atari ci ha mandato un esemplare di 2600+ con una cartuccia con 10 giochi per poter iniziare a provare la nuova console. In questa cartuccia si trovano: Adventure, Combat, Dodge'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars' Revenge. Su uno dei lati della cartuccia troviamo un selettore con 4 slider che si possono spostare su 2 posizioni. Attraverso le varie combinazioni realizzabili con gli slider è quindi possibile selezionare uno dei 10 giochi per volta. Poi basta inserire la cartuccia nell'alloggiamento della console perché il gioco venga avviato immediatamente.

Sulla console si trovano altri controlli che mimano ciò che era presente sulla controparte originale. È possibile passare dalla modalità a colori a quella a bianco e nero, semplicemente azionando uno di questi selettori, come procedere al reset del gioco. Anche perché i giochi sono riproduzioni molto fedeli di quelli originali, se non completamente speculari, quindi possono bloccarsi e richiedere un riavvio. Dietro, invece, si trovano le porte per la connessione dei joystick, la porta HDMI per la connessione al monitor/TV e quella per la connessione elettrica.

Ci sono anche selettori per poter scegliere la difficoltà di gioco per il primo e per il secondo controller, per quei giochi compatibili. Mentre un altro selettore permette di passare dall'originale rapporto d'aspetto di 4:3 al più moderno 16:9.

Atari 2600+ è dunque una rivisitazione in chiave moderna della vecchia console, ma che cerca il più possibile di preservarne il fascino originale, riproponendone, tra le altre cose, i classici pannelli in legno. Questi rendono la console elegante oltre che affascinante e sono, ovviamente, posizionati nella parte frontale. Inoltre, Atari 2600+ ha dimensioni piuttosto generose, e occuperà uno spazio non proprio trascurabile sulla vostra scrivania. Non si tratta di un prodotto eccessivamente costoso, essendo disponibile in questa finestra di lancio a 129 euro, ma questo si riflette sulla qualità dei materiali che, a parte il pannello in legno, sono decisamente economici.

In definitiva, si tratta sicuramente di un progetto stimolante, perché permette di rivivere alcuni dei classici che hanno fatto la storia dei videogiochi, il che è utile soprattutto per il pubblico più giovane. Chi ha qualche anno in più probabilmente vedrà scorrere sul proprio volto una lacrimuccia a rispolverare classici come Missile Command o Adventure, e si divertirà, e anche molto. Ma, a differenza di altri tentativi di riportare in auge il retrogaming, i giochi di Atari 2600, per forza di cose, sono più primordiali, e questo inevitabilmente inciderà sulla loro longevità e sulla voglia che il giocatore avrà di riaccendere Atari 2600+ dopo l'effetto "wow" iniziale.